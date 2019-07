Tour de France : Luke Rowe et Tony Martin exclus après une altercation

26/07/2019 Libé

L'Allemand Tony Martin (Jumbo) et le Britannique Luke Rowe (Ineos), coupables d'une altercation dans le final de la 17e étape, mercredi, ont été exclus du Tour de France, a annoncé le jury des commissaires.

Les deux coureurs se sont chauffés, gestes à l'appui, au pied du col de la Sentinelle, à moins de 15 kilomètres de l'arrivée: Martin donnant notamment un coup de guidon en direction de Rowe, obligeant celui-ci à sortir brièvement de la route, et le Britannique lui répondant par un coup à hauteur du visage, selon les images de la télévision. Le jury dispose par ailleurs d'images supplémentaires en plus de celles relayées par les diffuseurs en direct.

Rowe et Martin ont été exclus officiellement pour "voies de fait", ils écopent d'une amende de 1.000 francs suisses (910 euros) et se voient retirer 50 points au classement UCI.

"Ça me paraît incroyablement sévère pour être honnête après avoir vu les vidéos", a regretté le patron de l'équipe Ineos Dave Brailsford qui s'est présenté devant les médias aux côtés de son coureur, désolé de "laisser tomber" ses coéquipiers.

"On essayait tous les deux de faire notre travail, on a peut-être un peu franchi la limite mais je trouve notre exclusion sévère", a lui aussi plaidé le rouleur de la formation britannique. "Aucun de nous deux ne méritait ça."

"C'était un moment où tout le monde voulait être en bonne position, il y avait de la tension. J'ai vu quelque chose que je n'aime pas voir avec des coureurs nerveux, qui se touchent", avait expliqué un peu plus tôt le maillot jaune Julian Alaphilippe, qui s'était porté à la hauteur de Martin pour échanger avec l'Allemand peu après l'incident.

"Ils voulaient être bien placés, ils avaient peur que j'attaque ou que quelqu'un attaque, j'ai essayé de calmer la situation, leur dire qu'il ne fallait pas prendre de risques".

Comme c'est le cas dans ces situations, la décision a été officialisée par l'Union cycliste internationale (UCI), à qui il revient de valider la sanction, suivant un protocole instauré après l'affaire Sagan du Tour 2017. Peter Sagan y avait été exclu à cause d'un sprint dangereux à Vittel.

Les deux équipes ont annoncé dans la soirée sur Twitter qu'elles avaient fait appel de cette décision, postant conjointement une vidéo où sont apparus les deux coureurs côte à côte, visiblement apaisés. Ils y ont présenté leurs "excuses" et demandé une "seconde chance", tout en étant conscients qu'il n'y avait "pas de grandes chances" que leur demande de réintégration soit acceptée. "Nous accepterons toutes les sanctions, mais s'il vous plaît, laissez-nous dans la course", a prié Martin.

C'est un coup dur pour deux des équipes les plus fortes du peloton en montagne, à la veille des Alpes. Tony Martin, ancien champion du monde du contre-la-montre, aurait été d'une grande aide pour Steven Kruijswijk, 3e au classement général, tandis que Luke Rowe est le lieutenant dans la plaine du tenant du titre Geraint Thomas, actuel 2e.