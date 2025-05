Tour d'Europe des stades : Clasico Barça-Real à l’affiche

09/05/2025

Un clasico décisif en Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid et de gros duels de Premier league avec Liverpool-Arsenal et Newcastle-Chelsea vont rythmer le week-end de football européen.



Le genre de match qui décide d'une saison: le FC Barcelone (1er, 79 points), leader avec quatre longueurs d'avance, reçoit dimanche son éternel rival, le Real Madrid (2e, 75 points), pour se rapprocher d'un 28e titre de champion d'Espagne, et d'un triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe).



Cinq jours après son élimination cruelle aux portes de la finale de la Ligue des champions face à l'Inter (4-3 a.p, 3-3), le Barça doit à tout prix éviter une semaine noire qui compliquerait grandement son parcours vers le titre.



Pour le Real de Kylian Mbappé, ce quatrième Clasico de la saison, dimanche au stade olympique de Montjuic, ressemble bien à une dernière chance de sauver une saison terne, sans trophée hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale.



L'attaquant français, auteur d'un doublé le week-end dernier face au Celta Vigo (3-2), affiche des statistiques exceptionnelles avec 36 buts toutes compétitions confondues dont 24 en Liga, mais la gloire qu'il était venu chercher à Madrid, après sept saisons au PSG, qualifié, sans lui, pour la deuxième finale de C1 de son histoire, semble pour l'instant le fuir. Il a l'occasion de changer tout cela, dimanche face à une défense barcelonaise friable.



Deuxième de Premier League depuis plus de quatre mois, Arsenal (67 pts) peut-il se faire doubler juste devant la ligne d'arrivée? C'est le scénario catastrophe qui guette l'équipe de Mikel Arteta, au ralenti avec une seule victoire sur ses cinq derniers matches de championnat.



Quatre jours après son élimination en Ligue des champions par le PSG, le club de Londres effectue un déplacement à haut risque chez Liverpool, dimanche, avant de recevoir une semaine plus tard Newcastle, un concurrent pour l'Europe.

Or, Manchester City (3e, 64 pts) est à l'affût du moindre faux pas des Gunners, qu'il talonne à trois longueurs avant d'aller samedi (16h00) chez Southampton, lanterne rouge déjà reléguée en Championship.



La bataille pour la qualification en Ligue des champions s'offre une belle affiche dimanche entre Newcastle et Chelsea, quatrième et cinquième avec le même nombre de points (63).

Nottingham Forest (6e, 61 pts) et Aston Villa (7e, 60 pts) affrontent respectivement Leicester, dimanche, et Bournemouth, samedi.



Cinq jours après son étourdissante qualification pour la finale de la Ligue des champions face au Barça, l'Inter Milan retrouve la Serie A dimanche avec un déplacement à Turin pour affronter le Torino (11e).



A trois journées du terme de la saison, la donne est simple pour les Nerazzurri: s'ils veulent conserver leur titre de champion, ils doivent réaliser un sans-faute et espérer que Naples, qui les devance de trois points, trébuche. Le calendrier est toutefois favorable au Napoli qui n'affronte plus que des équipes de la seconde partie du tableau, à commencer par le Genoa de Patrick Vieira (13e) dimanche également.



La course à l'Europe est encore plus indécise avec quatre équipes se tenant en un point pour la 4e place, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions: la Juventus (4e) joue gros à Rome face à la Lazio (6e), tandis que l'Atalanta (3e) reçoit l'AS Rome (5e) lundi. Curiosité de cette 36e journée: l'AC Milan (9e) et Bologne (7e) vont croiser le fer vendredi, avant de se retrouver mercredi à Rome pour la finale de la Coupe d'Italie.



Fribourg (4e, 52 points), Dortmund (5e, 51) et Leipzig (6e, 51) se livrent une bataille serrée pour la 4e place de Bundesliga, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions avec des déplacements respectifs à Kiel (17e, 25 points), Leverkusen (2e, 68) et Brême (8e, 47), ce week-end lors de la 33e et avant-dernière journée.



Les trois premières places qualificatives pour la prochaine C1 sont promises au Bayern, qui étrennera samedi son 34e titre de champion à l'Allianz Arena contre le Borussia Mönchengladbach, à Leverkusen et à l'Eintracht Francfort (3e, 56), qui a besoin d'une victoire à domicile contre St. Pauli (14e, 31) pour assurer mathématiquement son ticket.