Tour d'Europe des stades: Chocs City-Liverpool et Juve-Inter

26/11/2023

Le week-end européen sera marqué par deux chocs d'envergure: Manchester City-Liverpool en Angleterre et Juventus Turin-Inter Milan en Italie.



Pour la reprise, la Premier League s'offre des secousses sur le terrain, avec l'affiche suprême entre Manchester City et Liverpool, et en tribunes avec la fronde des supporters d'Everton contre le retrait de points infligé aux Toffees.



Sportivement parlant, les projecteurs vont se braquer samedi à 13h30 sur le sommet enfiévré entre le leader et son dauphin, séparés par un petit point, deux équipes mues par une irrésistible envie de marquer.



Dans son stade, Manchester City reste sur vingt-trois victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, avant d'accueillir la seule équipe ayant réussi (en 2020) à lui chiper le titre depuis le début de son règne national en 2018.

Dimanche, l'ambiance sera aussi bouillante à Goodison Park, le stade d'Everton, pour la venue de Manchester United.



Furieux du retrait de dix points infligés durant la trêve internationale, pour infraction aux règles financières, les supporters ont prévu de brandir des pancartes "Premier League corrompue" et de siffler copieusement la ligue.

Everton venait d'enchaîner trois victoires en cinq matches avant d'être renvoyé à l'avant-dernière place.



Après avoir évité la crise de justesse avant la trêve internationale grâce à Robert Lewandowski (2-1 contre Alavés), le FC Barcelone (3e, 30 points) vient de prendre un coup de massue sur la tête qui vient encore compliquer la défense de son titre de champion d'Espagne.



Les Catalans, qui se déplacent sur la pelouse du Rayo Vallecano (samedi 14h00), ont perdu coup sur coup leur gardien Ter Stegen, phénoménal depuis le début de saison et touché au dos avec l'Allemagne, et surtout leur homme à tout faire du milieu de terrain Gavi, victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit avec l'Espagne, qui devrait le priver du reste de la saison, de l'Euro et des JO 2024.



Le Barça reste sous la menace de l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann (4e, 28 points), opposé samedi à Majorque (17e, 9 points) pour aller chercher une 16e victoire consécutive à domicile en Liga.



Un succès permettrait au Barça et à l'Atlético de mettre la pression sur le Real Madrid (2e, 32 points), qui se rend à Cadix dimanche sans Vinicius, Camavinga, Tchouaméni et Kepa, et toujours privé de Courtois et Militao.



Le "derby d'Italie" entre la Juventus Turin et l'Inter Milan n'a jamais aussi bien porté son nom. Une semaine après la qualification dans la douleur de la Nazionale pour l'Euro-2024, la Serie A s'offre un choc au sommet dimanche à 20h45 qui a tout d'une finale aller pour le titre de champion d'Italie.



La Juventus est la seule équipe à suivre le rythme effréné de l'Inter: les joueurs de Massimiliano Allegri n'accusent avec leurs 29 points "que" deux points de retard sur le leader milanais (31 pts sur 36 possibles) et n'ont, comme lui, concédé qu'une seule défaite.



Derrière, c'est le sauve-qui-peut. L'AC Milan, 3e à huit points du leader, entre dans une semaine capitale pour son avenir et celui de son entraîneur Stefano Pioli. Elle débute par la réception samedi de la Fiorentina (6e), sans son meilleur buteur Olivier Giroud, suspendu, et se poursuit mardi par un autre match à domicile, capital pour atteindre les 8e de finale de la Ligue des champions, face à Dortmund.



Auteur d'un des meilleurs débuts de saison de son histoire avec 29 points sur 33 possibles, le Bayern devait se déplacer sur la pelouse de Cologne vendredi en ouverture de la 12e journée de Bundesliga, là où il avait conquis la saison passée un 11e titre consécutif de champion d'Allemagne au bout du suspense (à la 89e minute de la dernière journée).



Avec 42 buts inscrits en 11 matches, l'attaque munichoise est sur un rythme record en Allemagne, portée par sa locomotive anglaise Harry Kane, en tête du classement des buteurs avec 17 réalisations, du jamais-vu à ce stade de la saison en Bundesliga.



Les hommes de Thomas Tuchel ont l'occasion de mettre la pression sur le Bayer Leverkusen, impressionnant leader avec 31 points et qui se déplace à Brême pour poursuivre un début de saison à conjuguer au presque parfait.