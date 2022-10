Tour d'Europe des stades Choc Madrid-Séville Chelsea-Manchester à l'affiche

23/10/2022

Le week-end européen sera agité par le choc entre Chelsea et Manchester United, sans Cristiano Ronaldo écarté, par l’affiche Madrid-Séville et par des duels à la sauce romaine pour Naples et l'Atalanta Bergame, les deux premiers de la Serie A.



L'Union Berlin, encore en deuxième division en 2019, caracole en tête de la Bundesliga et est assurée d'y rester en fin de semaine, forte des quatre points d'avance dont elle dispose sur le Bayern avant la 11e journée. Le club de la capitale part de toute façon largement favori face à Bochum, lanterne rouge, chez qui il se rend dimanche.



Après avoir déjà affronté en octobre Dortmund (2-2) et Fribourg (5-0), deux gros du championnat, le Bayern Munich se déplace samedi à Hoffenheim, quatrième à seulement deux longueurs des Bavarois.



Les décuples champions d'Allemagne en titre sont décidément engagés dans un cycle infernal, avant un déplacement mercredi sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions.



En cas de conjoncture favorable, Mönchengladbach pourrait s'inviter sur le podium. L'équipe de Marcus Thuram, co-deuxième meilleur buteur de Bundesliga (7 buts, comme Christopher Nkunku), reçoit samedi l'Eintracht Francfort de Randal Kolo-Muani, un de ses concurrents pour une place en équipe de France.



Après avoir maîtrisé Tottenham (2-0) mercredi, Manchester United s'attaque à un autre cador de Premier League, à Chelsea samedi pour la 13e journée.



Les Mancuniens sont sur une pente ascendante et pourraient doubler les Londoniens au classement en cas de succès. Les Blues, de leur côté, ont calé mercredi à Brentford (0-0) après quatre victoires de suite en championnat. Leur quatrième place est donc menacée par les Red Devils, mais aussi Newcastle (6e), qui se rend chez le troisième Tottenham dimanche.



Le leader Arsenal a un déplacement abordable à Southampton dimanche, tandis que Manchester City, deuxième, accueille Brighton dès samedi.



Après la 10e journée intercalée qui a vu le Real Madrid consolider sa place de leader mercredi, les Merengues reçoivent le Séville FC de Jorge Sampaoli samedi au Santiago-Bernabéu.



Le Ballon d'Or Karim Benzema partagera la vedette avec son coéquipier belge Thibaut Courtois, sacré meilleur gardien du monde lundi à Paris et qui retrouvera sa place de titulaire après une sciatique qui l'a éloigné des terrains pendant trois semaines.



Les voisins de l'Atlético Madrid, accrochés 1-1 par le Rayo Vallecano mardi, se rendent sur le terrain du Betis Séville dimanche pour tenter de retrouver le podium de Liga.



Dimanche, ce sera un choc basco-catalan: le FC Barcelone reçoit l'Athletic Bilbao pour tenter de recoller aux talons de la "Maison blanche" au classement, trois jours avant une affiche décisive face au Bayern Munich en Ligue des champions au Camp Nou.



L'invincibilité de Naples et l'Atalanta Bergame, les deux premiers de la Serie A, passe ce week-end un test "capital".



Le Napoli de Luciano Spalletti, en tête grâce à son attaque de feu (2,5 buts par match), est attendu dimanche dans un stade que connaît bien l'ex-entraîneur de l'AS Rome, le Stade olympique. Il se méfiera des Giallorossi (4es) pas toujours brillants et privés de Paulo Dybala, blessé, mais à l'affût à quatre points.



L'Atalanta, deuxième à deux longueurs du leader napolitain, accueille pour sa part dimanche la Lazio Rome (5e) avec seulement trois points de marge. Le duel entre les deux meilleures défenses (cinq buts encaissés par la Lazio, six par la "Dea") se déroulera en l'absence de Ciro Immobile, probablement indisponible plusieurs semaines après sa blessure dimanche dernier.



Plusieurs grands absents des dernières semaines (voire mois) pourraient eux enfin faire leur retour: Romelu Lukaku avec l'Inter Milan chez la Fiorentina samedi; Federico Chiesa, blessé depuis janvier, avec la Juventus qui accueille l'Empoli en ouverture vendredi.



La reprise attendue de Mike Maignan avec l'AC Milan, qui reçoit samedi le Monza de l'ex-président rossonero Silvio Berlusconi, a en revanche été repoussée après une nouvelle blessure à un mollet mercredi.