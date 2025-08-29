Tour d'Europe des stades : Choc Liverpool-Arsenal, le Barça dans l'expectative

29/08/2025

Liverpool, champion d'Angleterre en titre, reçoit Arsenal, son dauphin la saison dernière dès la 3e journée de Premier League en Angleterre, tandis que le Barça, son homologue en Espagne, privé de son Camp Nou ne sait toujours pas sur quel effectif il peut compter, à quelques jours de la fin du mercato.

En Premier League, la première affiche de la saison se joue dimanche à Anfield entre Liverpool et Arsenal.



Le champion d'Angleterre et son dauphin occupent déjà le podium après deux journées, avec des dynamiques différentes: les Reds ont fait le plein malgré des sueurs froides contre Bournemouth (4-2) et Newcastle (3-2), quand les Gunners ont dominé Manchester United (1-0) et Leeds (5-0) avec maîtrise.



Le duel s'annonce électrique et passionnant entre deux camps qui ont massivement investi cet été, à hauteur de 640 millions d'euros en cumulé selon les estimations. Dernier arrivé, l'attaquant de Crystal Palace, Eberechi Eze, pourrait faire ses débuts pour Arsenal dimanche.



La journée de samedi sera animée par le derby de l'ouest de Londres entre Chelsea et Fulham, la réception de Bournemouth par Tottenham et le déplacement de Newcastle à Leeds.

Les regards seront néanmoins tournés vers Old Trafford, où Manchester United sera sous pression à l'heure d'accueillir Burnley.



Le début de saison manqué en Premier League (une défaite et un match nul) et l'élimination surprise en Coupe de la Ligue, mercredi contre une équipe de quatrième division, pèsent déjà lourd sur les épaules de l'entraîneur Ruben Amorim.

Battu le week-end dernier par Tottenham, Manchester City est attendu au tournant dimanche à Brighton.



Une défaite à domicile contre la Cremonese (2-1) le week-end dernier, et l'AC Milan (15e) est déjà attendu au tournant par ses tifosi, très remontés après une triste saison 2024-25 et un mercato, selon eux, sans ambitions.



Les Rossoneri se déplacent vendredi à Lecce (13e) en ouverture de la 2e journée, a priori l'adversaire idéal pour reprendre confiance. Mais l'équipe de Massimiliano Allegri, renforcée à l'intersaison par l'arrivée de l'inusable Luka Modric, doit encore apprendre à "gagner les matches +sales+ contre un adversaire regroupé", a constaté son entraîneur, revenu cet été au Milan, onze ans après l'avoir quitté.



Impressionnant vainqueur du Torino (5-0), l'Inter reçoit l'Udinese (7e) dimanche et peut sous la direction de Cristian Chivu continuer à évacuer le cauchemar de sa déroute en finale de la Ligue des champions (5-0) contre le Paris SG. Le champion en titre Naples (2e) reçoit Cagliari (7e) samedi, peu après le déplacement de l'ambitieux Côme (2e ex-aequo) à Bologne (16e).

La Juventus (2e ex-aequo) rend visite dimanche au Genoa (13e) de l'un de ses anciens joueurs, Patrick Vieira.



Après une grosse frayeur sur la pelouse du promu Levante le week-end dernier (3-2), le FC Barcelone (2e, 6 points), champion d'Espagne en titre, aura un autre déplacement piège à gérer dimanche face au Rayo Vallecano (8e, 3 points).



Ce sera le troisième match consécutif à l'extérieur en autant de journées pour le club catalan, toujours sans stade et sans visibilité, dans l'attente du feu vert de la mairie de Barcelone pour enfin pouvoir rejouer au Camp Nou, en travaux depuis l'été 2023.



En pleine course contre-la-montre à trois jours de la fin du mercato estival, le Barça cherche également des leviers pour rentrer dans les clous du fair-play financier, plusieurs joueurs demeurant pour l'instant sans licence, dont le portier polonais Wojciech Szczesny.



Porté en ce début de saison par un Kylian Mbappé affuté et létal devant le but, le Real Madrid (3e, 6 points) aura l'opportunité de prendre la tête du classement samedi (21h30) en cas de succès au stade Santiago Bernabéu contre Majorque (16e, 1 point).



L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann (14e, 1 point) n'a déjà plus le droit à l'erreur et devra ramener trois points de son déplacement au Pays basque contre Alavés (9e, 3 points), samedi pour enfin lancer sa saison.



Quatorze ans après, le derby hambourgeois entre le HSV et St. Pauli devait effectuer son retour en Bundesliga vendredi au Volksparkstadion, en ouverture de la 2e journée du championnat d'Allemagne.



Hambourg, club emblématique du foot allemand, est descendu pour la première fois de son histoire en mai 2018 et n'est remonté que sept ans plus tard. Pour son retour en première division, il a ramené un point de Mönchengladbach (0-0) et devait recevoir le rival St. Pauli, qui a accroché le Borussia Dortmund (3-3) pour lancer sa saison.



Auteur d'une première démonstration de force il y a une semaine contre le RB Leipzig (6-0), le Bayern a montré un visage différent mercredi en 32es de finale de Coupe à Wiesbaden (D3), se qualifiant sur le fil grâce à un doublé de Harry Kane (3-2).



Les hommes de Vincent Kompany jouent samedi chez leur voisin bavarois d'Augsbourg, qui a recruté à l'été l'entraîneur Sandro Wagner, ancien adjoint du sélectionneur Julian Nagelsmann et qui a réussi ses débuts sur la pelouse de Fribourg (3-1) la semaine dernière.