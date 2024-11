Tour cycliste international de la région du Nord

10/11/2024

La ligue régionale de cyclisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima organise, du 18 au 23 novembre, la 3ème édition du Tour cycliste international de la région, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC).



Ce tour, organisé avec le soutien du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à l'occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte et du 69e anniversaire de la Fête de l'Indépendance, verra la participation de cyclistes des dix ligues régionales de cyclisme affiliées à la FRMC, ainsi que d’équipes étrangères venues d’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis, de France, des Pays-Bas et du Luxembourg.



Il se déroulera en 6 étapes reliant les villes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont la plus longue sera la première, reliant Ouezzane à Ksar El Kébir sur une distance de 149 km, indique un communiqué de la Fédération.



Le choix des villes accueillant cet événement a été fait en coordination entre la FRMC et le Conseil régional, en prenant en compte les spécificités naturelles, culturelles et civilisationnelles de la région du Nord.



Cet événement vise principalement à mettre en lumière les potentialités géographiques et économiques de la région, ainsi que les grands chantiers lancés dans la région, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, fait savoir la même source.



Le Tour du Nord débutera avec une première étape reliant Ouezzane à Ksar El Kébir, puis Larache à Tétouan, tandis que les étapes suivantes relieront Amtar (province de Chefchaouen) à Al Hoceima, Al Hoceima à Issaguen, Amtar à Chefchaouen, et Chefchaouen à Ouezzane.



Il est à noter que le titre de la dernière édition a été remporté par le cycliste marocain Oussama Khafi, de la région de Guelmim-Oued Noun, arrivé en tête du classement général par points, après une lutte acharnée avec l'équipe française.