Tottenham et Lucas brisent le rêve de l'Ajax pour décrocher leur première finale

10/05/2019

Encore une incroyable "remontada"! Tottenham, grâce à un triplé de Lucas au terme du temps additionnel, a renversé in extremis l'Ajax Amsterdam (3-2) en demi-finale retour mercredi pour se qualifier pour la première finale de Ligue des champions de son histoire.

Ce n'était pas Anfield, mais presque. Dans une Johan Cruyff Arena en fusion, qui a longtemps cru à la qualification des siens après les buts précoces de Matthijs de Ligt (5e) et Hakim Ziyech (35e), Tottenham, déjà battu 1-0 à l'aller, a réussi l'impensable en moins d'une période grâce à un triplé du Brésilien Lucas Moura (55e, 59e, 90+6). Vingt-quatre heures seulement après le renversement fou de Liverpool contre l'ultrafavori barcelonais dans l'autre demi-finale (4-0, 0-3 à l'aller)!

Les supporters amstellodamois ont eu beau applaudir leurs protégés pour leur magnifique parcours, la déception des hommes d'Erik ten Hag a été aussi immense que la joie libératrice des équipiers d'Hugo Lloris quand Lucas a inscrit un but venu d'ailleurs sur la toute dernière action du match.

"C'est impossible d'expliquer ce moment. C'est des moments que tous les joueurs cherchent. Depuis que je suis petit, j'ai le rêve de jouer la Ligue des champions, de la gagner et maintenant j'ai l'opportunité de jouer la finale", s'est ébahi l'ancien attaquant du Paris SG au micro de RMC Sport.

"C'est un super-héros", a renchéri son entraîneur Mauricio Pochettino, qui a terminé la rencontre en larmes, visage collé à la pelouse. Les émotions se succèdent pour le coach argentin: en quart de finale contre Manchester City, il avait déjà cru à l'élimination, à la dernière seconde du match retour. Avant de voir le but du Citizen Raheem Sterling annulé pour hors-jeu après utilisation de l'assistance vidéo...

Deux ans après sa finale perdue en Ligue Europa, l'Ajax n'aura pas finalement de nouvelle occasion de remporter un 7e titre européen, son 5e en Ligue des champions. A l'encontre de tous les pronostics, la finale Tottenham - Liverpool, programmée le 1er juin à Madrid, sera un choc 100% Premier League, le second de l'histoire après celui remporté par Manchester United contre Chelsea en 2008...

Peu importe le résultat final, l'incroyable odyssée du petit poucet néerlandais, qui a choisi de porter le nom d'un autre héros grec qu'Ulysse malgré un goût prononcé pour l'aventure et le sens du panache, a déjà marqué les esprits de la planète foot.

Mais la génération Matthijs de Ligt, à défaut de faire aussi bien que la génération Patrick Kluivert lauréate en 1995, devra se contenter maintenant d'un autre objectif : réaliser le doublé Coupe - Championnat, avec deux matches encore à jouer pour devancer sur le fil le PSV Eindhoven, son ennemi juré.

Tout avait pourtant débuté comme dans un rêve... Dans la foulée d'une frappe vicieuse de Dusan Tadic détournée en corner par Hugo Lloris, De Ligt s'est envolé plus haut que tout le monde pour ouvrir le score de la tête (5e, 1-0).

La réponse de Tottenham a été immédiate! Son, suspendu à l'aller, a failli égaliser d'un centre-tir qui a complètement piégé Onana, finalement sauvé par son poteau (6e)...

En souffrance, le collectif ajacide a repris les choses en main, grâce à certaines séquences de jeu époustouflantes sur le plan technique. Tadic a temporisé pour servir parfaitement Ziyech, qui a placé une frappe chirurgicale dans le petit filet de Lloris pour faire le break (35e, 2-0).

De quoi déjà plier l'affaire? En Ligue des champions, nul n'est jamais à l'abri ! Au retour des vestiaires, Tottenham, inspiré par l'incroyable "remontada" de Liverpool contre Barcelone la veille, n'a pas abdiqué.

Sur un caviar d'Eriksen, Alli était en position idéale pour réduire la marque mais il est tombé sur un grand Onana (54e)! Sur l'action suivante, l'attaquant anglais a toutefois de nouveau semé la panique dans la défense adverse, permettant à Lucas de tromper le portier camerounais (55e, 2-1).

Le début de cinq minutes de folie. Complètement revigorés, les Spurs ont maintenu la pression pour pousser à la faute leur adversaire. Et sur un cafouillage dans la surface ajacide, le lutin brésilien s'est offert le doublé de l'espérance (59e, 2-2).

Assommé, l'Ajax est reparti de l'avant mais Lloris, auteur d'une claquette incroyable (60e) et Ziyech, incapable de cadrer (63e), puis malchanceux avec le poteau (78e), ont laissé le suspense durer.

Dans une fin de match irrespirable, les vagues successives des Spurs ont failli engloutir les Amstellodamois. Le navire Ajax pensait avoir tenu bon. Mais Lucas, encore lui, a finalement mis fin à cette odyssée d'une impensable frappe croisée du gauche (90e+6)... Comme si c'était écrit.