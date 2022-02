Tommy Dorfman, star de “13 Reasons Why ” , divorce

Tommy Dorfman et son époux Peter Zurkuhlen ont décidé de divorcer après plusieurs années de relation.



La nouvelle est tombée. D’après le site américain TMZ, l’actrice Tommy Dorfman s’est séparée de son époux Peter Zurkuhlen. Ce serait d’ailleurs ce dernier qui aurait lancé la procédure de divorce mardi 1er février 2022 dans un tribunal de Los Angeles. Tous deux étaient mariés depuis 2016. La raison de cette séparation serait la transidentité de Tommy Dorfman.



En juillet 2021, la comédienne de 29 ans, connue pour son rôle dans la série «13 Reasons Why», avait officialisé sa transition en tant que femme transgenre. Mais, elle ne souhaitait pas changer son prénom.



A ce moment-là, elle avait d’ailleurs précisé au magazine «Time » que le couple s’était séparé après neuf ans de relation. «J’ai vécu une relation avec un homme gay pendant neuf ans durant lesquels on me pensait homme. Je l’aime énormément mais nous avons découvert qu’en tant que femme transgenre, je ne renvoie plus nécessairement l’image d’un homme homosexuel», confiait alors Tommy Dorfman.



L'épisode final de «13 Reasons Why» avait été diffusé en 2020 sur Netflix. Depuis ce rôle, Tommy Dorfman a fait quelques tournages. Elle sera cette année à l'affiche de «Sharp Stick» de Lena Dunham.