Tomber de rideau sur le programme Basketball Experience à Zenata

08/07/2022

Le rideau est tombé, jeudi à Zenata, sur le programme Basketball Experience organisé par la NBA Africa, l’Agence française de développement (AFD) et la Fondation Idmaj pour le développement.



Etalée sur deux années consécutives, cette initiative a bénéficié à plus de 8.000 élèves issus de 83 établissements scolaires des villes de Zenata, Mohammedia et Casablanca.



Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de clôture, le président de la Fondation Idmaj pour le développement et responsable de la mise en œuvre du programme au Maroc, Boubker Mazoz, a souligné qu’il s’agit de la 2ème année consécutive de mise en œuvre de ce programme ambitieux qui a choisi le Maroc en tant que pays pilote pour sa réalisation avant de l’étendre à d’autres pays africains.



Selon M. Mazoz, le programme a été lancé au cours d’une période difficile marquée par la pandémie du coronavirus, mais grâce au concours de tous les intervenants, 3.000 élèves appartenant à 33 établissements scolaires ont pu bénéficier de cette initiative.



Pour mener à bien ce programme, plusieurs conventions de partenariat ont été signées avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, l’AREF de la région Casablanca-Settat, l’AFD et la NBA Africa pour le mettre en œuvre en particulier dans les zones vulnérables.



Le sport est un vecteur d’éducation pour reprendre les valeurs de citoyenneté, de solidarité, de confiance en soi, et responsabiliser les jeunes quant à leurs devoirs et obligations au sein de la société, a expliqué l’acteur associatif, ajoutant que ces valeurs sont transmises aux élèves à travers le sport et le basketball en particulier.



Quant à Kita Matungulu, directeur de basketball opérations à la NBA Africa, il a exprimé sa satisfaction des résultats de la mise en application du programme Basketball Experience, précisant que l’objectif consiste à accorder des opportunités aux jeunes de participer au basketball et de faire éclore leurs talents dans ce sport, ajoutant que la NBA est consciente de l’importance d’introduire le sport dans les établissements scolaires dès le jeune âge.



Selon lui, il est important d’avoir des partenaires sur place qui vont nous aider à travailler sur le savoir vivre des enfants, les éduquer et en même temps construire des infrastructures de basketball et augmenter le nombre de participants, ajoutant que des formations au profit des entraîneurs et des enseignants de l’éducation physique au sein des établissements scolaires ont également été organisées.



M. Matungulu a noté que la levée des restrictions liées au Covid-19 a permis d’élargir le nombre de bénéficiaires qui a dépassé 5.000 élèves issus de 50 établissements scolaires.



Le directeur de l’Agence française de développement au Maroc, Mihoub Mezouaghi, a fait savoir que le programme a été lancé au moment de la crise Covid-19, estimant que grâce à l’engagement de tous les partenaires, des milliers d’élèves ont pu bénéficier de cette initiative.



L’enjeu de Basketball Experience est de valoriser et promouvoir la culture du sport, mais surtout la promotion de l’éducation citoyenne, la cohésion du groupe et de créer une émulation et une culture du vivre-ensemble et du travail collectif, a-t-il relevé.



Plusieurs matchs ont été organisés entre les meilleurs éléments issus du programme, au terme desquels des trophées et des attestations de formation NBA ont été décernés.