Tomber de rideau sur la 6ème édition du "carrefour de la Tbrourida"

07/08/2024

Le rideau est tombé à Taroudant sur la 6ème édition du "carrefour de la Tbrourida", une manifestation visant à mettre en valeur la richesse de cet art équestre marocain traditionnel.



Durant quatre jours, le festival a attiré un public nombreux venu profiter des spectacles époustouflants animés par les cavaliers et les troupes folkloriques participant à cette manifestation.



Organisé par l’Association du Festival de la Tbourida en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), les Conseils communal et provincial de Taroudant et le Conseil de la région de Souss-Massa, cet évènement a été marqué par la participation de 15 Sorbas (troupes de cavaliers) représentant les régions de Souss-Massa, Marrakech-Safi et Guelmim-Oued Noun.



Cette manifestation a connu également l'organisation d'une série d'activités éducatives au profit des enfants, ainsi qu'une cérémonie en hommage à plusieurs figures ayant contribué à la préservation de l'art de la Tbrourida.



Selon les organisateurs, cet évènement a pour but de promouvoir la Tbourida en tant que patrimoine culturel national authentique, mettre en valeur le potentiel de la filière équine dans la région, et contribuer au rayonnement de la culture et des arts équestres traditionnels au Maroc.