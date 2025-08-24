Tomber de rideau sur la 14e édition du Festival d’été El Ouatia

24/08/2025

Le rideau est tombé, vendredi soir, sur la 14e édition du Festival d’été El Ouatia, dans la province de Tan-Tan, sous le signe "La diversité culturelle et artistique, levier fondamental du développement touristique".



Sur la scène de la corniche de cette commune côtière, le public du festival a eu rendez-vous avec une belle soirée artistique, rythmée par des chansons hassanies, populaires et modernes, animée par des troupes locales et des artistes issus de diverses régions du Royaume.



Ainsi, la soirée de clôture s’est ouverte sur des airs de musique hassanie interprétés par plusieurs groupes, dont Ajyal Tan-Tan pour le chant hassani, l’Association Al Wahda pour le chant hassani, l’Association Atmaten pour le chant amazigh et la troupe de Mustapha El Kamrani.



Le public a également vibré au son d’une prestation musicale exécutée, séparément avec brio, par les artistes Ikram El Filalia et Badr Ouaâbi, tandis que la chanteuse Chaïmae Omrane a suscité l’admiration de l’audience en proposant des chansons classiques.



Le groupe "Dija folk atlass" a, quant à lui, présenté des performances de danse moderne.



L’humour était aussi présent lors de cette soirée à travers un sketch du duo tangérois Jamal et Noureddine qui a réussi à arracher des sourires aux spectateurs.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Festival d’été El Ouatia, Ahmed Salem Rahal, a indiqué que cette 14ème édition s’est distinguée par la diversité et la richesse de son programme, saluant le soutien des autorités, des différents partenaires et sponsors ayant contribué au succès de cette manifestation.



Ce festival n’était pas une simple fête passagère, mais un "évènement renouvelé" visant à mettre en valeur les potentialités touristiques et culturelles de la ville d’El Ouatia, ainsi qu'à renforcer son rayonnement en tant que destination prometteuse aux niveaux régional et national.



Initié par le Conseil communal d’El Ouatia avec le soutien du ministère de l’Intérieur, du département de la Culture relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de l’Agence pour la promotion et le développement des provinces du Sud et du Conseil provincial de Tan-Tan, cette 14ème édition a été marquée par plusieurs activités, dont une exposition régionale des produits de l’artisanat, des compétitions sportives, des soirées artistiques et des colloques.