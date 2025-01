Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali : Je suis satisfait du résultat du tirage au sort

29/01/2025

Le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet s’est dit satisfait du résultat du tirage au sort de la CAN-2025 de football, qui a placé les Aigles dans le groupe A, avec le Maroc, la Zambie et les Comores.



«Je suis satisfait du résultat du tirage au sort de la CAN. Nous ne craignons aucune équipe. On espère aller loin lors de cette compétition», a-t-il déclaré à la presse à l’issue du tirage au sort effectué lundi soir, au Théâtre Mohammed V de Rabat.



Selon lui, «c’est très intéressant de jouer au Maroc, un pays de football qui dispose de bons stades, pelouses et hôtels», ajoutant qu'«on doit, certes, bien préparer la compétition et respecter chaque adversaire, mais nous sommes confiants en nos qualités». «Nous ferons le déplacement au Maroc pour écrire l’histoire», a-t-il soutenu.



De son côté, le sélectionneur des Comores, Stefano Cusin a estimé que «ce n’est pas toujours facile de jouer contre la meilleure équipe d’Afrique, le Maroc en l’occurrence, à domicile et dans un match d’ouverture».



«Le premier match est décisif pour la suite de la compétition. Ça ne va pas être facile», a-t-il analysé. «Néanmoins, a-t-il poursuivi, nous n’avons rien à perdre et avons une équipe jeune et en construction».

«Je pense que les joueurs, l’entraîneur et le staff technique ont envie de vivre ces moments », a-t-il encore dit.