Tom Cruise devrait être le premier civil à faire un tour dans l’ espace en dehors de l’ISS

23/10/2022

Tom Cruise est à deux doigts de devenir le premier civil à faire une sortie dans le vide spatial ! Eh oui, Donna Langley, la patronne d’Universal Pictures, vient d’annoncer que les studios étaient prêts à financer le projet fou de l’acteur à hauteur de 200 millions de dollars.



Ce qui veut dire que Tom Cruise devrait bel et bien prendre la direction de l’ISS en compagnie du réalisateur Doug Liman pour tourner des scènes dont on ne doute pas qu’elles seront époustouflantes.



«Tom Cruise nous emmène dans l’espace. Il emmène le monde dans l’espace. Voilà le plan», a déclaré Donna Langley lors d’un entretien accordé à la BBC.



«Nous avons un très bon projet en développement avec Tom qui implique de le contempler en train de faire ça. Prendre une fusée en direction de l’ISS, tourner des scènes et, on l’espère, être le premier civil à faire une sortie en dehors de la station spatiale. »



Toutefois, qu’on se rassure, le film ne se résumera pas à une simple ballade dans les étoiles.

Cette séquence sera plutôt le climax d’une trame dont l’action se déroulera principalement sur la terre ferme. Et une fois n’est pas coutume, c’est pour empêcher une fin du monde imminente que Tom Cruise prendra sur lui de s’envoler dans l’espace pour sauver l’humanité.



Au risque de jouer les rabat-joie, on voit bien des façons dont 200 millions de dollars pourraient aider à sauver le monde sans impliquer Tom Cruise ni des fusées. Mais bon, il faudra se consoler en se disant que la star ne prendra pas sa retraite sans avoir réalisé son rêve d’enfant…