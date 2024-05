Tokyo : Un Marocain remporte le grand prix du Salon international des inventions

12/05/2024

L'inventeur marocain Fouad Faqiri a remporté le grand prix de la 38ème édition du Salon international des inventions "World Genius Convention", qui s'est déroulé les 9 et 10 mai dans la capitale japonaise, Tokyo.



M. Faqiri a également reçu la médaille d'or lors de cet événement, faisant preuve d'excellence devant un parterre d'inventeurs représentant une quinzaine de pays, notamment le Japon et la Corée.



Le projet marocain primé, le seul africain et arabe exposé au salon de Tokyo, concerne un dispositif générant de l'énergie électrique propre avec un meilleur rendement que l'énergie solaire et éolienne, rapporte la MAP.



Il s'agit d'une machine de forme cylindrique qui transforme l'énergie gravitationnelle et l'énergie magnétique en énergie mécanique qui, à son tour, est transformée en énergie électrique propre.



Ces moteurs de nouvelle génération peuvent être exploités pour desservir les grandes villes et les parcs industriels. Ils peuvent également être réalisés sans aucune contrainte géographique ou climatique.



Dans une déclaration à la MAP, M. Faqiri a indiqué que cette invention a été internationalement reconnue, notamment au Moyen-Orient lors de l'Exposition internationale des inventions au Koweït, ainsi qu'au Salon de Genève et au Salon international des inventions de Tokyo.



Ce projet, a-t-il estimé, contribuera à modifier les caractéristiques de la production énergétique en matière de protection et de préservation de l'environnement.

Il a également souligné que ce projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 60% à 70% au cours des 20 prochaines années.



Il est à noter que l'inventeur marocain avait déjà remporté la médaille d'or au Salon international des inventions du Koweït en février dernier, ainsi qu'au Salon international des inventions de Genève en avril dernier.

Fouad Faqiri a obtenu le brevet relatif à la conception d'un dispositif de production d'énergie électrique propre le 30 novembre 2023.