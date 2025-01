Tiznit: "Tiflwine" célèbre les traditions amazighes ancestrales

13/01/2025

La ville de Tiznit entame, ce samedi, la célébration du nouvel an amazigh (Idh Yennayer 2975), sous les rythmes de la 3ème édition de la manifestation culturelle "Tiflwine" dédiée à la valorisation des traditions Amazighes ancestrales.



Initiée par la Commune de Tiznit, en collaboration avec le Conseil provincial et la société civile, cette célébration s'inscrit dans la continuité de la décision Royale annoncée par SM le Roi Mohammed VI d’instaurer le 14 janvier, correspondant au premier jour de l’année amazighe, comme jour férié officiel au Maroc.



Cet événement qui se poursuivra jusqu'au 14 courant, ambitionne de promouvoir le patrimoine et la civilisation amazighe, les pratiques artistiques, et les talents créatifs, à travers diverses activités qui investiront plusieurs places emblématiques sur le parcours "Tiflwine", a indiqué à la MAP le coordinateur de cette célébration, Abdellah Ghazi.



"Tiflwine" qui signifie en français les portes, vise à faire connaitre le patrimoine matériel et immatériel de la ville de Tiznit, à travers des activités qui puisent dans les traditions patrimoniales de la mémoire collective, principalement celles liées aux activités agricoles et à l'artisanat, a-t-il expliqué.



Organisée sous le thème "La terre et l'identité en fête", cette manifestation se veut aussi un rendez-vous annuel pour mettre en avant la richesse des formes culturelles et des arts authentiques amazighs ouverts sur les expressions modernes et contemporaines, a poursuivi M. Ghazi, notant que cet évènement éclectique accorde une grande importance à la question de l'intégration et de l'implication actives des enfants et des jeunes dans la dynamique de développement que connait la ville de Tiznit.



L’édition de cette année met en avant l'économie du savoir et de l'industrie culturelle, en tant que piliers pour l'amélioration de la compétitivité économique et territoriale de la ville de Tiznit, et un facteur de renforcement de son attractivité culturelle et patrimoniale, a-t-il ajouté.



Evoquant l'instauration du Nouvel An Amazigh jour férié officiel au Maroc, M. Ghazi a estimé que la décision Royale annoncée par SM le Roi Mohammed VI, d’instaurer le 14 janvier, correspondant au premier jour de l’année amazighe, comme jour férié officiel au Maroc, renforce la reconnaissance de la culture amazighe comme étant une composante essentielle de l’identité marocaine.



Elle reflète aussi l’intérêt particulier accordé par le Souverain en faveur de la promotion et le rayonnement de la culture, du patrimoine, de la langue et de la civilisation amazighe, s'est félicité le coordinateur de la manifestation "Tiflwine".



Ainsi, la 3ème édition de cet événement prévoit une programmation riche et variée, mettant en valeur la culture amazighe et sa présence active et influente, à travers l'histoire séculaire de la civilisation marocaine.



Elle propose aussi une série d'activités mettant à l’honneur la richesse culturelle et artistique de la tradition amazighe au niveau de la ville de Tiznit, en l’occurrence des espaces de dégustation présentant des mets traditionnels liés à "Iẓ n IYar", ainsi que la célébration de "Al-Ma'ruf" qui reflète les valeurs de solidarité sociale.



Les visiteurs auront également l'opportunité d'assister à des spectacles artistiques, tels que les danses "Ahwash", et les arts collectifs représentant les différentes régions.



Au menu de cette édition, figurent aussi des événements spirituels comprenant des soirées soufies, des lectures coraniques et des louanges et panégyriques du Prophète, ainsi que des ateliers de lecture et de calligraphie, outre une exposition de bijoux locaux qui démontre de la richesse des traditions amazighes.



La célébration d’Idh Yennayer marque le début de la saison agricole chez les Amazighs et traduit un attachement à la terre dans la mesure où l’événement a été depuis toujours lié à l’activité agricole.



Elle revêt une forte portée symbolique traduisant l’enracinement et la diversité du tissu culturel marocain, ainsi que la volonté d’aller de l’avant dans la mise en œuvre effective du caractère officiel de l’Amazigh.



Par ailleurs, la proclamation du Nouvel an amazigh jour férié national officiel a donné une forte impulsion au processus de mise en œuvre des mesures visant à renforcer l’action amazighe nationale notamment dans sa dimension culturelle.