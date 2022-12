Titanic: James Cameron explique pourquoi Leonardo DiCaprio a failli être viré

02/12/2022

En 1997, le monde découvre Titanic de James Cameron. Un (très) long-métrage d'une ambition folle qui revient sur le drame du naufrage à travers les yeux de deux jeunes gens qui tombent éperdument amoureux: Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater. Le premier est interprété par Leonardo DiCaprio, la deuxième par Kate Winslet.



Si la production du film n'a pas été une partie de plaisir (beaucoup d'experts prédisaient un naufrage commercial), il est aujourd'hui toujours à la troisième place des plus grands succès cinématographiques de tous les temps et a remporté 11 Oscars, dont celui du meilleur film. Il a, en outre, participé à bâtir les carrières de ses deux stars. Mais Leonardo DiCaprio a bien failli passer à côté du rôle.



Actuellement en pleine promotion du très attendu Avatar 2, James Cameron s'en donne à coeur joie en interview. Et comme il n'est pas du genre à pratiquer la langue de bois, c'est l'occasion d'apprendre des anecdotes croustillantes sur ses films. Lors d'une interview carrière donnée à GQ, le réalisateur est revenu sur l'audition de Leonardo DiCaprio pour Titanic. Et elle n'a pas été simple !



Durant le processus de recrutement, James Cameron a d'abord rencontré Leonardo DiCaprio seul, pour parler du projet. Il a ensuite voulu le voir en action et a donc organisé un test vidéo. À ce moment, Kate Winslet avait déjà été choisie pour le rôle de Rose. Mais Leonardo DiCaprio n'avait pas encore celui de Jack.



Après une première rencontre qui s'était passée à merveille, le réalisateur a donc convié le comédien à participer à un test. Mais ce dernier n'était pas au courant qu'il allait devoir enregistrer face à des caméras. En effet, il pensait que cette rencontre était faite pour rencontrer Kate Winslet :



J'avais installé les caméras pour enregistrer le test. Il ne savait pas qu'il allait devoir faire cet exercice. Il croyait que c'était un autre rendez-vous pour rencontrer Kate. Donc je lui ai dit "OK on va aller dans la pièce d'à côté pour enregistrer quelques répliques et je vais les filmer". Et il m'a répondu "vous voulez dire que je vais lire ?" j'ai dit "oui" et il a rétorqué "Oh je ne lis pas". Donc je lui ai serré la main et je lui ai dit "merci d'être passé", a confié James Cameron.



Après cet échange quelque peu compliqué, James Cameron était prêt à renoncer à Leonardo DiCaprio. Mais ce dernier est finalement revenu après avoir appris que s'il ne lisait pas, il n'avait pas le rôle. Le réalisateur s'est souvenu de la réponse qu'il lui a faite :

C'est un projet gigantesque auquel je vais consacrer deux ans de ma vie, toi tu seras en train de faire cinq autres films pendant que je serai encore en post-production. Donc je ne vais pas tout foutre en l'air en faisait un mauvais choix de casting alors tu vas lire ou tu n'auras pas le rôle.



Et comme vous vous en doutez, Leonardo DiCaprio a fini par faire le test vidéo, et tout est devenu limpide :

Il entre dans la pièce, il n'était fait que de négativité, jusqu'au moment où j'ai dit "action !". Là il s'est transformé en Jack. Ils ont joué la scène avec Kate (...) et j'ai dit "ok c'est lui, c'est le bon".