Tirage au sort du Mondial 2023 dames: L’EN placée au chapeau 4

14/10/2022

La sélection nationale féminine de football a été placée dans le chapeau 4 pour le tirage au sort de la phase de groupes du Mondial-2023, le 22 octobre à Auckland (Nouvelle-Zélande).



Le chapeau 4 comprend également le Nigeria, les Philippines, l'Afrique du Sud et la Zambie, en plus de trois équipes à déterminer à l'issue des barrages.



De son côté, l'équipe féminine d'Espagne s'est assurée la place de tête de série, contrairement aux Pays-Bas qui figurent dans le chapeau 2.



Les six meilleures équipes du classement mondial FIFA (Etats-Unis, Suède, Allemagne, Angleterre, France, Espagne) prennent place dans le chapeau 1, en compagnie des pays-hôtes Australie et Nouvelle-Zélande, ce qui leur offre un tirage a priori plus abordable.



Les Espagnoles, huitièmes du précédent classement, figurent au sixième rang de l'édition dévoilée jeudi, à la faveur notamment de leur victoire 2-0 contre les Etats-Unis, double championnes du monde en titre, mardi en amical.



Battues 2-0 mardi par la Norvège, les Néerlandaises font le chemin inverse et glissent de la sixième à la huitième place. Les vice-championnes du monde se retrouvent donc dans le chapeau 2, comme le Canada et le Brésil notamment.



Trente-deux équipes prendront part à la Coupe du monde organisée en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.