Tirage au sort du CHAN 2022 : Le Maroc hérite du Soudan, Madagascar et Ghana

03/10/2022

Le Maroc a hérité du Soudan, du Madagascar et du Ghana (groupe C), au terme du tirage au sort de la 7è édition du Championnat d'Afrique des nations de football CHAN-2022, effectué samedi à Alger.



Le Maroc sera représenté à cette compétition réservée aux joueurs locaux, et qui est prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, par l’équipe nationale U23, après la dissolution de l’équipe nationale des joueurs locaux.



Il s'agira pour l’équipe nationale olympique de se préparer pour la Coupe d’Afrique de la catégorie qui sera disputée au Maroc, en 2023, et qui est qualificative pour les prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024.



Voici la composition des groupes:



Groupe A: Algérie, Libye, Ethiopie, Mozambique.

Groupe B: RD Congo, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal.

Groupe C: Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana.

Groupe D: Mali, Angola, Mauritanie.

Groupe E: Cameroun, Congo, Niger.