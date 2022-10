Tirage au sort de la Coupe de la CAF: Des adversaires à la portée de la RSB et de l'AS FAR

21/10/2022

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) et l'AS FAR affronteront, respectivement, le club tunisien de l'Union sportive de Monastir et le club malien de Djoliba, pour le compte du deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2022-2023, au terme du tirage au sort effectué ce mardi au Caire.



Le deuxième tour préliminaire additionnel, prévu le 2 novembre pour les matchs aller et le 9 novembre pour la manche retour, met en confrontation les 16 vainqueurs du 2e tour préliminaire de la CAF et les 16 équipes perdantes du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. L'AS FAR s'est qualifiée pour ce tour après avoir battu la formation guinéenne d’Ashanti Golden Boys (4-0) au match aller et (0-1) au match aller.



Quant à la RSB, tenante du titre, elle s'est qualifiée au 2è tour préliminaire additionnel grâce à sa victoire (2-0) face à Kwara United FC du Nigeria, au match retour du 2è tour préliminaire, malgré sa défaite (1-3) au match aller disputé à Lagos.



Voici les résultats du tirage au sort:



- RS Berkane (Maroc) Vs Union Sportive Monastirienne (Tunisie)

- AS FAR (Maroc) Vs Djoliba AC de Bamako (Mali)

- Royal Leopards FC (Eswatini) Vs AS Real de Bamako (Mali)

- TP Mazembe (RD Congo) Vs Royal AM FC (Afrique du Sud)

- Primeiro de Agosto (Angola) Vs Future FC (Egypte)

- Asec Mimosas (Côte D'Ivoire) Vs SC Gagnoa (Côte D'Ivoire)

- Ahli Tripoli (Libye) Vs Marumo Gallants FC (Afrique du Sud)

- ASKO De Kara (Togo) Vs Club Sportif Sfaxien (Tunisie)

- Young Africans (Tanzanie) Vs Club Africain (Tunisie)

- Flambeau du Centre (Burundi) Vs DC Motema Pembe (RD Congo)

- Rivers United FC (Nigeria) Vs El Nasr (Libye)

- Cape Town City FC (Afrique du Sud) Vs USM Alger (Algérie)

- ASN Nigelec (Niger) Vs Pyramids FC (Egypte)

- La Passe FC (Seychelles) Vs Diables Noirs (Congo)

- Plateau United FC (Nigeria) Vs Al Akhder (Libye)

- Rail Club Kadiogo (Burkina) ou AS Vita Club (RD Congo) Vs FC Saint Eloi Lupopo (RD Congo).

Divers

Botola Pro D1



L’ASFAR et l’OCS n'ont pas réussi à se départager (1-1) mardi au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la mise à jour de la 5e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Les Safiots ont débloqué le compteur à la 18e minute suite à une réalisation de Boniface Haba. L'équipe militaire a égalisé à la 85e minute avec un penalty signé Reda Slim. A la suite de cette rencontre, l'AS FAR se hisse provisoirement à la deuxième place avec 11 points, alors que l'OCS, également 11 points, occupe la troisième place du classement.

Dans l’autre match disputé mardi au stade municipal de Berkane, la RSB et le MAT se sont quittés sur un score nul (2-2).



Le club berkani a ouvert la marque dès la 4e minute par Djibril Ouattara, avant de creuser l'écart par Charki El Bahri à la 13e minute. Après avoir réduit son retard suite à un but de Mohamed Kamal à la 39e minute, la formation de la Colombre blanche a recollé au score à la 50e minute avec un but de Youssef Arbidi.

Suite à ce résultat, la RSB occupe la 14e place avec 2 points, tandis que le Moghreb de Tétouan, 8 points, est la huitième.



CAN de beach soccer



La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que le calendrier de la phase finale du Championnat d’Afrique de beach soccer Mozambique 2022, prévu du 21 au 28 octobre courant, a été révisé après le retrait du Nigeria. Dans un communiqué, la CAF a indiqué que le calendrier de la phase finale de la compétition de plage la plus importante d'Afrique a été révisé après le retrait du Nigeria, précisant que désormais sept équipes prennent part à la 5e édition du tournoi. Avant son retrait, le Nigeria, finaliste en 2016 et 2018, faisait partie du groupe A qui comprend désormais trois sélections en l’occurrence, le Maroc, le Mozambique et le Malawi.



La Coupe d’Afrique des nations de beach soccer démarre vendredi prochain par un match entre le Mozambique, finaliste de la CAN 2021, et le Malawi. Le Maroc disputera son premier match dimanche prochain contre le Mozambique, tandis que sa deuxième rencontre face au Malawi est prévue pour lundi prochain. Quant au groupe B, il se compose de quatre équipes. Il s’agit du Sénégal, de l’Ouganda, de Madagascar et de l’Egypte. Le tournoi qui se poursuivra jusqu'au 28 octobre se déroule à la Vilankulos Arena, dans la ville mozambicaine de Vilankulos.