Tirage au sort de la CAN 2023: L’avis des anciens internationaux

17/10/2023

Le tirage au sort de la CAN-2023, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochains en Côte d’Ivoire, a été clément envers la sélection marocaine qui évoluera dans un groupe "équilibré" aux côtés de la RD Congo, la Tanzanie et la Zambie et aura toutes les chances de se qualifier au 2ème tour comme leader de sa poule, ont affirmé d'anciens internationaux marocains.



La prestation des Lions de l’Atlas lors du dernier Mondial est à même de booster le moral des joueurs lors de cette compétition continentale où ils tenteront d'être sacrés champions et confirmer, ainsi, la suprématie du football marocain à l’échelle continentale et internationale, ont-ils assuré à la MAP, à l’issue du tirage au sort de la CAN, effectué jeudi à Abidjan.



Dans ce sens, l’ancien international marocain Mustapha El Haddaoui a estimé que le groupe F dans lequel les Lions de l’Atlas ont été logés reste peu relevé, faisant remarquer que les autres sélections vont bien se préparer pour affronter les hommes de Walid Regragui.



L’équipe nationale, qui compte en ses rangs des joueurs évoluant dans les plus grands championnats du monde, est capable d’empocher facilement son ticket pour le prochain tour, a-t-il lancé.



De son côté, l’ancien joueur de l’équipe nationale, Noureddine Bouyahyaoui, a indiqué que la sélection marocaine a été versée dans un groupe à sa portée, relevant que les joueurs doivent, quand bien même, faire montre de beaucoup de prudence afin d’éviter les surprises et se qualifier aisément pour le prochain tour. Notant que la victoire lors du premier match sera, sans aucun doute, le sésame des huitièmes de finale, il a souligné que les adversaires de l’équipe nationale, qui a terminé à la quatrième place au Mondial Qatar-2022, auront à cœur de battre les coéquipiers d’Achraf Hakimi.



Il a mis en garde, à ce propos, quant aux contraintes qui entoureront les matches des Lions de l’Atlas, comme le climat, la force des adversaires et l’engagement physique, se disant confiant en les capacités du staff technique de l’équipe nationale afin de surmonter tous les obstacles.



Même son de cloche chez Khalid Raghib, qui a dit que la sélection marocaine partira en Côte d’Ivoire dans le costume de favori, relevant que les matches de l'équipe du Maroc seront suivis par toutes les sélections. Selon lui, le groupe F est équilibré et est à la portée des Lions de l’Atlas qui devront terminer, sans peine, en tête de cette poule, soulignant que les sélections africaines ont énormément progressé ces dernières années dans la mesure où elles disposent de joueurs talentueux qui évoluent dans les meilleurs championnats au monde.



Pour Hassan Nader, l'équipe nationale, qui ne craint désormais aucune sélection, a placé la barre très haut, poursuivant que les Marocains caressent le rêve de remporter une deuxième Coupe d’Afrique après celle gagnée en 1976. Les matches disputés en Afrique sont très différents de ceux du Mondial qatari, a-t-il averti, assurant, toutefois, que plusieurs joueurs de l’équipe nationale disposent d’une grande expérience africaine. Même le sélectionneur, a-t-il poursuivi, connait bien l’Afrique en tant qu’entraineur de l’équipe nationale et ancien coach du Wydad Casablanca.



Le schéma tactique mis en place par l’équipe nationale au Mondial va certainement changer en Côte d’Ivoire, a-t-il soutenu, relevant qu’il incombera aux joueurs marocains d’imposer leur rythme et prendre l’initiative lors de cette CAN. Quant à l’ancien ballon d’or africain, Mohamed Timoumi, il a affirmé que le Maroc a été épargné par ce tirage au sort et devra terminer en tête de sa poule, estimant qu’afin d’espérer gagner ce trophée, les joueurs doivent s’armer d’une grande rage de vaincre et d’envie de mouiller le maillot national.