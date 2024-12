Tirage au sort ce soir du Mondial des clubs

Le Wydad de Casablanca dans le chapeau 3

05/12/2024

Le Wydad de Casablanca (WAC) figurera dans le 3ème chapeau lors du tirage au sort de la Coupe du monde des clubs, prévu jeudi à Miami, a fait savoir la FIFA mardi.



Outre les Rouge et Blanc, ce chapeau comprend les clubs d'Al Hilal (Arabie Saoudite), Ulsan HD (Corée), Al Ahly FC (Egypte), CF Monterrey (Mexique), Club León (Mexique), CA Boca Juniors (Argentine) et Botafogo (Brésil).



Le 4ème chapeau est formé, quant à lui, des clubs de Urawa Red Diamonds (Japon), Al Ain FC (Emirats Arabes Unis), Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud), CF Pachuca (Mexique), Seattle Sounders FC (Etats-Unis), Auckland City FC (Nouvelle-Zélande) et Inter Miami CF (Etats-Unis). Le chapeau 1 inclut de son côté des cadors européens, à savoir le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, ainsi que trois prestigieux clubs brésiliens (Flamengo, Palmeiras, Fluminense) et un argentin (River Plate).



En revanche, le chapeau 2, qui comprend uniquement des clubs européens, est tout aussi corsé et compte les clubs de Chelsea, Borussia Dortmund, Inter Milan, Porto, Atlético Madrid, Benfica Lisbonne, FC Salzbourg et la Juventus Turin.



Lors du tirage, les clubs de même nationalité ou même confédération ne pourront être placés dans le même groupe, à l'exception de l'UEFA: quatre des groupes comprendront deux équipes européennes. Cette compétition à 32 équipes se tiendra du 15 juin au 14 juillet 2025 aux Etats-Unis.