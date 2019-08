Tintin fête ses 90 ans

16/08/2019

Le reporter à la houppe est né en 1929 dans les pages du petit XXe, le supplément jeunesse du journal belge le XXe siècle. De lui et de ses 24 aventures publiées, on sait tout ou presque. Aucun autre héros de BD n’a donné lieu à autant de livres de commentaires. Plus de 400 à ce jour.

On rappela ici que, pour sa première aventure, Hergé envoya le jeune journaliste et son chien Milou au Pays des Soviets, pour dénoncer auprès des jeunes lecteurs belges les méfaits du communisme dans la jeune Union soviétique ; que c’est à la page 8 de cette histoire que Tintin, pris par la vitesse du bolide qu’il conduit, sent la mèche de cheveux qu’il a sur le front se relever à cause du vent – elle ne redescendra plus jamais ; que Michel Serres voyait dans les traits simplifiés du visage de notre héros la possibilité pour chaque lecteur de passer sa tête au travers, et de vivre pleinement à son tour toutes ces aventures ; que la famille de Tintin - le capitaine Haddock, les faux jumeaux Dupond et Dupont, le professeur Tournesol, le majordome Nestor, pour ne parler que des principaux personnages - cette famille s’est construite petit à petit avant et après-guerre.

« Tintin, c’est l’histoire d’un mec de 20 ans, Hergé, qui fait une bande dessinée et qui décide d’y consacrer toute sa vie. Le déclic se produit quand, pour accompagner la fin de la publication des 'Soviets', on décide de déguiser un jeune Belge en moujik, de lui adjoindre un chien qui ressemble vaguement à Milou et de les faire grimper dans un train pour Bruxelles. Hergé est à bord. A l’arrivée, la gare est noire de monde. Hergé se dit qu’il se passe quelque chose et qu’il tient un personnage et une écriture, la bande dessinée, alors balbutiante », explique Jean-Pierre Mercier, longtemps conseiller scientifique de la Cité de la BD d’Angoulême

Hergé ne voulait pas qu’un autre dessinateur reprenne son personnage après sa mort. Il reste les films. Après celui de Spielberg, Le Secret de la Licorne, Peter Jackson prépare le deuxième volet, adapté des Sept Boules de Cristal et du Temple du Soleil.

Du côté des exégètes, le scénariste et historien de la bande dessinée Benoît Peeters publie en septembre Dans les coulisses des aventures de Tintin aux éditions Bayard.