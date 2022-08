Tinghir à l’heure de sa Foire provinciale de l’artisanat

19/08/2022

La ville de Tinghir abrite sa Foire provinciale de l’artisanat, manifestation qui ambitionne de valoriser les produits de l’artisanat, mettre en avant leurs spécificités et faire découvrir aux visiteurs les dernières créations des artisans notamment de la région de Drâa-Tafilalet.



Cette foire, dont l’ouverture s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Tinghir, Hassan Zitouni, est organisée sous le thème "La communauté marocaine à l’étranger, levier du développement économique et social".



Cette manifestation socioéconomique est organisée par la Chambre d’artisanat de la région de Drâa-Tafilalet, en partenariat avec la préfecture de la province de Tinghir et le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet.



Plus de 100 exposants, représentant des coopératives et des associations professionnelles actives dans le secteur de l’artisanat, issues des cinq provinces de Drâa-Tafilalet et d’autres régions du Royaume, participent à cette foire qui se poursuit jusqu’au 21 août courant.



Cet événement accueille une centaine de stands exposant les différents produits de l’artisanat marocain, dont des articles en cuivre, en bois ou en cuir, ainsi que des tapis et des bijoux traditionnels et des produits en argent.



Le président de la Chambre d’artisanat de la région de Drâa-Tafilalet, Abdeljebar Laouane, a souligné que cette foire vise à promouvoir les produits de l’artisanat régional, à offrir aux exposants des espaces pour écouler leurs articles et à rapprocher les métiers d’artisanat de la population.



Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette manifestation met en valeur aussi la contribution des membres de la communauté marocaine établie à l’étranger à la réalisation du développement local, relevant qu’il s’agit également d’un espace d’échange d’expériences entre l’ensemble des acteurs concernés par le secteur de l’artisanat.



Cette foire constitue pour les artisans, notamment de la province de Tinghir et de la région de Drâa-Tafilalet, une occasion propice pour commercialiser leurs produits au niveau local et régional, a-t-il noté.



Au menu de cet évènement figure également une série d’activités artistiques et de rencontres axées notamment sur la protection sociale des artisans et le Registre national de l’artisanat.