Timar : un RNPG de 12,5 MDH en 2022

21/04/2023

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Timar s'est quasi stabilisé à 12,5 millions de dirhams (MDH) en 2022, contre 12,3 MDH en 2021.



Cette évolution s'explique par des ajustements opérés sur certains postes du compte de produits et charges qui se sont traduits par une croissance de plus de 100% des dotations aux provisions et amortissements, précise Timar dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.



Pour sa part, le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Timar s'est élevé à 664 MDH à fin 2022, en hausse de 23% par rapport à 2021. Cette progression s'explique par la performance de la maison mère et des filiales européennes.

L'EBITDA suit la même tendance que celle du chiffre d’affaires pour s’inscrire en hausse de 44% à près de 72 MDH grâce à la maîtrise des principales charges d’exploitation, fait savoir la même source.



L'endettement financier net de Timar a atteint près de 40 MDH dont plus de 22 MDH proviennent des retraitements IFRS 16 sur les locations simples.



Il baisse donc de 19% comparé à 2021 grâce aux efforts de recouvrement réalisés dans l’ensemble des filiales. Le gearing du Groupe s’élève ainsi à 27% contre 36% en 2021.