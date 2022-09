Timar améliore son chiffre d’affaires semestriel de 24%

08/09/2022

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Timar s'est élevé à 328 millions de dirhams (MDH) à fin juin dernier, en progression de 24% par rapport à la même période de 2021.

Cette performance s'explique par la hausse de la volumétrie sur les principaux métiers et filiales du Groupe, indique Timar dans un communiqué sur ses indicateurs financiers, ajoutant que le second trimestre 2022 est venu renforcer la tendance haussière constatée en début d'exercice (CA de 168,9 MDH).



En social, rapporte la MAP, le CA s'est amélioré de 24% à 204 MDH, grâce à la croissance significative du nombre d'opérations traitées sur la route et le transit, fait savoir la même source, notant que le second trimestre a enregistré une croissance de plus de 36% du CA portée par la performance inédite de l'activité de commissionnaire et transport routier.



Au S1-2022, le nombre de dossiers traités a augmenté fortement tant en consolidé (+19% à 81.227) qu'en social (+21% à 41.417), grâce à la très bonne tenue des activités de commissionnaire de transposrt.



Les investissements du Groupe se sont élevés, quant à eux, à 4,1 MDH à fin juin dernier, en baisse de 24% comparé à la même période de 2021, relève le communiqué, ajoutant que la maison mère concentre l'essentiel de ces investissements qui portent principalement sur les installations et les aménagements réalisés pour le nouveau siège régional de Tanger.



S'agissant de l'endettement financier net consolidé, il a baissé de 17% à 31 MDH à fin juin, grâce, selon le Groupe, à la diminution des emprunts et découverts bancaires ainsi qu'aux efforts continus de maîtrise des besoins en fonds de roulement.



En social, l'endettement financier net total a baissé de 16% à 52,2 MDH, impacté positivement par l'amélioration de la trésorerie nette ainsi que par la baisse des emprunts bancaires à moyen et long termes.