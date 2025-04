Tikiouine: Des agents de police contraints d'utiliser leurs armes de service pour neutraliser un individu dangereux

06/04/2025

Des agents de police relevant des services de sûreté régionale de la ville de Tikiouine ont été contraints, samedi, d'utiliser leurs armes de service pour interpeller un individu ayant des antécédents judiciaires, qui était sous l'emprise de la drogue et qui menaçait la sécurité des citoyens et des agents de police avec une arme blanche.



Des éléments de la police judiciaire de la ville de Tikiouine avaient mené cette intervention policière sur la base d'une plainte après qu'une personne sous l'emprise de la drogue et muni d'une arme blanche, ait semé le chaos dans un lieu public et attaqué des personnes et des biens dans le quartier Essouiri de la même ville, a indiqué une source sécuritaire.



Le suspect, âgé de 34 ans, qui a refusé d'obtempérer et opposé une résistance farouche aux éléments de la patrouille, a grièvement blessé un commissaire la police avec une arme blanche, a ajouté la même source.



Afin de neutraliser le danger émanant du suspect, les éléments de la patrouille ont été contraints d'utiliser leurs armes de service de manière préventive pour le neutraliser et de procéder à des tirs de sommation avant d'atteindre le mis en cause au niveau de ses membres inférieurs et de l'arrêter.