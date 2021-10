Tijara 2020 et le ministère de l'Industrie s'allient pour promouvoir le commerce et la distribution

05/10/2021

Tijara 2020, Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation et le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et numérique ont signé, récemment, une convention-cadre de partenariat, afin d’agir, communément, pour l’essor du secteur du commerce et de la distribution, rapporte la MAP. Cette signature, qui se veut "l’aboutissement d’un véritable programme d’actions", cristallise la volonté des deux partenaires d’améliorer la désintermédiation des flux, l’amélioration de la gestion des flux de marchandises, la digitalisation des acteurs du secteur ainsi que l’amélioration de la qualité de la formation des intervenants de la chaîne de distribution, souligne la Fédération dans un communiqué. "En effet, le secteur du commerce et de la distribution ne cesse de connaître des mutations tant endogènes qu’exogènes qu'il faut accompagner et anticiper", indique la Fédération. Le rôle de Tijara 2020 est de "représenter ce secteur dans ses multiples configurations et expressions, à savoir le traditionnel, le rural, le moderne et le digital, afin qu'il compose une voix multiple mais homogène, en mesure d'accompagner les pouvoirs publics dans la structuration et le développement", poursuit la même source. Tijara 2020 a contribué à plusieurs reprises et manifestations à cet effort collectif, afin d’édifier un secteur dynamique et au service du développement du Maroc, rappelle la Fédération. "D'ailleurs, lors de la pandémie de Covid-19 et ses impacts multiples, Tijara 2020 a participé fortement aux côtés des pouvoirs publics à l’acheminement des produits de consommation sur l’ensemble du territoire national, sans rupture", précise la même source. En outre, Tijara 2020 a élaboré une feuille de route sur le secteur, soit un livre blanc, adressé aux pouvoirs publics dans cet effort commun de développement socio-économique responsable et engagé de notre pays.