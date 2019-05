Tiens, le KACM n’est plus relégable !

15/05/2019 Khalil Benmouya

Le KACM a réussi une bonne opération en battant le CAYB (4-1) lors de la rencontre qui les a opposés au Grand stade de Marrakech pour le compte de la 28e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1.

Un match que craignaient les locaux notamment en cette période de crise, d’autant qu’un membre de l’ex-comité a décidé, peu de temps avant la confrontation, de confisquer le bus du club pour non réception d’une somme d’argent que le club lui doit.

Pour ce qui est de la partie, le KACM a ouvert le score dès la quatrième minute par le biais de Amimi, un but qui a donné confiance au groupe et lui a permis d’envisager la suite avec sérénité. En seconde période, le même Amimi a récidivé à la 49e minute, avant que le Malien Samake ne réussisse un doublé aux 54e et 70e minutes. Les hommes de Seddiki, n’étant pas dans leur meilleure forme, sont quand même parvenus à marquer un but à dix minutes de la fin grâce à Younes Rachid. Une précieuse victoire pour les Marrakchis qui ont profité par la même occasion de la défaite du MAT à Agadir pour occuper la 14e place avec 29 points, alors que les Tétouanais sont désormais avant-derniers avec 28 unités au compteur.

Lors de la conférence d’après-match, Azzedine Bennis, l’entraîneur du KACM, a déclaré qu’il était satisfait du résultat et du rendement des joueurs qui se sont donné à fond, que le match était difficile face à une équipe de Berrechid considérée comme la révélation de la saison. Et d’ajouter que son équipe n’avait pas d’autre choix que la victoire pour garder ses chances de maintien, que les matchs qui restent à jouer sont difficiles et que tout le groupe va déployer de grands efforts pour rester parmi l’élite.

Résultats

Voici les résultats de la 28è journée de Botola Maroc Télécom D1 de football :

Samedi

Raja de Casablanca - Mouloudia d'Oujda 2 -1.

Dimanche 12/05/2019 :

Ittihad de Tanger - Olympic de Safi 0 - 2.

Lundi 13/05/2019 :

Chabab Rif Al Hoceima - Difaâ d'El Jadida 1 - 1.

L'AS FAR - Rapide Oued Zem 0 - 0.

Hassania d'Agadir - Moghreb de Tétouan 1 - 0.

Kawkab Marrakech - Youssoufia de Berrechid 4 - 1.

Olympique Khouribga - FUS de Rabat 2 - 2.

Renaissance de Berkane - Wydad de Casablanca 3 - 2.

Classement