Ticket olympique en poche. Cap sur le titre continental

Beau duel maroco-égyptien en perspective

07/07/2023

Finale de la CAN U23



Le Onze national croisera le fer, ce samedi à partir de 21 heures au complexe Moulay Abdellah de Rabat, avec son homologue égyptien pour le compte de la finale de la CAN U23, épreuve qualificative aux Jeux olympiques de Paris 2024.



Il s’agit de la deuxième finale continentale pour une sélection marocaine de moins de 23 ans. Après avoir manqué la première à domicile en 2011 devant le Gabon, la génération 2023 se veut décidée à aller jusqu’au bout de sa campagne africaine et à avoir le dernier mot face au tenant du titre.



L’équipe du Maroc, qui est parvenue à monter en puissance durant cette Coupe d’Afrique, reste bien outillée en vue de négocier parfaitement le cap égyptien. Une fois qualifiée à la finale, l’équipe s’est mise sur le champ à l’œuvre pour préparer cette ultime sortie qui devrait drainer un grand nombre de spectateurs.



La mission ne sera pas une mince affaire devant un adversaire qui a montré de belles choses durant cette CAN. Sauf que le groupe, managé par le sélectionneur Issam Charaï et comptant des internationaux de qualité, dispose de toutes les cartes afin d’accomplir pleinement sa tâche.



Si le premier objectif a été atteint, la qualification aux JO, cap désormais sur le second objectif : la consécration africaine. Un scénario tant souhaité dans la mesure où les sélections marocaines ne comptent jusqu’ici que deux trophées continentaux : une Coupe d’Afrique des nations en 1976 et une CAN de la catégorie des juniors en 1997. Une troisième étoile se fait trop attendre et il est temps d’ajouter une ligne au palmarès des équipes nationales.



Pourvu que l’édition 2023 soit la bonne et l’œuvre de ces Lions de l’Atlas qui ont gagné en sympathie en produisant un football de bonne facture. Et ce, en dépit d’une entame poussive face à la Guinée, match remporté sur le score étriqué de 2 à 1. Lors de la deuxième rencontre, ils ont déroulé, s’offrant le Ghana par 5 à 1, avant de boucler la phase de poules, avec une équipe remaniée, par une troisième victoire de rang sur le Congo (1-0).



Lors de la demi-finale, la sélection marocaine a pu s’imposer, même si c’est dans la douleur, au détriment du Mali après recours aux tirs au but (2-2, 4-3), alors que le Onze égyptien avait surclassé la Guinée sur la petite marque de 1 à 0.



A noter que si le Maroc et l’Egypte, en tant que finalistes du tournoi, ont déjà assuré leurs tickets aux Olympiades, ce n’est pas encore le cas pour le Mali et la Guinée, les protagonistes du match de classement, devant avoir lieu vendredi soir au Grand stade de Tanger. Le vainqueur de cette confrontation ira à Paris, tandis que le perdant devra disputer un match barrage contre une sélection du continent asiatique.



Il convient de rappeler en dernier lieu que le football national compte déjà sept participations aux JO. C’était au cours des éditions de 1964 à Tokyo, de 1972 à Munich, 1984 à Los Angeles, 1992 à Barcelone, 2000 à Sydney, 2004 à Athènes et 2012 à Londres.



Mohamed Bouarab