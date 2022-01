Thomas Tuchel : Ziyech a signé l' une de ses meilleures performances chez les Blues

24/01/2022

Hakim Ziyech a joué l'un de ses meilleurs matches avec Chelsea, dimanche contre Tottenham, pour le compte de la 23e journée de Premier League, a affirmé l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel. "C'était absolument l'un de ses meilleurs matchs aujourd'hui, il a été très fiable", a assuré le technicien allemand suite à la victoire de Chelsea contre les Spurs (2-0). Ziyech a été à l'origine de l'ouverture du score d'une frappe splendide qui n'a laissé aucune chance au gardien de Tottenham et de l'équipe de France, Hugo Lloris. En déclaration d'après match, le milieu créatif a donné une note de "10 sur 10" à sa frappe lointaine qui s'est logée dans la lucarne, avant que Tuchel ne salue l'un des meilleurs moments de l'ailier marocain sous le maillot de Chelsea. "C'était un très beau but en fait, la construction était bonne, le geste final était brillant", a commenté Tuchel, se disant "très heureux" pour Ziyech qui a marqué un but "très important" et qui "mérite" cette performance. Sur Chelsea TV, les anciennes gloires du club n'ont pas tari d'éloge sur la prestation du Marocain. Pat Nevin a ainsi souligné que c'est "sans l'ombre d'un doute, son meilleur match chez les Blues". "Il avait l'air d'une personne différente sur le terrain. Il dégageait une grande confiance. Honnêtement, c'était un plaisir de le regarder", a-t-il insisté. L'ailier de 28 ans était en état de grâce dimanche avec 10 duels remportés, 10 ballons récupérés, cinq tirs dont quatre cadrés, deux passes clés délivrées et un but marqué. La première victoire de Chelsea en championnat depuis le Boxing Day a donné un coup de fouet aux Blues, qui avaient subi cinq nuls frustrants depuis décembre, alliés à la défaite 1-0 contre Manchester City.