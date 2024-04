Thomas Tuchel : Le Bayern va tout faire pour finir la saison à Wembley

"Vous ne trouverez pas de demi-finalistes qui ne souhaitent pas aller en finale. On va tout faire pour finir la saison à Wembley", a souligné l'entraîneur du Bayern Thomas Tuchel, après la qualification du Bayern Munich pour les demi-finales (retour : 1-0, aller: 2-2).



"On a montré une superbe performance d'équipe. On est tous super contents. Je suis content pour mon staff, pour le club, pour l'équipe. C'est tout sauf logique de gagner contre une telle équipe", a apprécié Thomas Tuchel.

Le Bayern Munich s'est imposé sur un but de Joshua Kimmich de la tête peu après l'heure de jeu, un but qui permet aux Munichois de se hisser en demi-finales de la compétition reine du football européen pour la première fois depuis son dernier sacre fin août 2020.



"La première période a été une partie d'échecs, personne ne voulait sacrifier une pièce ou ouvrir le jeu. Si on a fait la différence sur l'expérience, c'est en seconde période", a estimé le technicien munichois, contraint au départ cet été par sa direction après une série de mauvais résultats en février.



Pour une nouvelle place en finale, le Bayern affrontera le Real Madrid en demi-finales, avec un match aller en Bavière et un match retour en Espagne.

"Je ne pense pas que l'on soit favoris dans cette situation. Le Real Madrid, j'aurais tendance à dire +Qui d'autre?+. Et Carlo Ancelotti? +Qui d'autre?+", a plaisanté Tuchel.



"Gagner à Manchester City est clairement un signal envoyé (le Real a fait match nul 1-1 et s'est imposé aux tirs au but, ndlr). Le match nous a coûté beaucoup. On est fiers d'être en demi-finales. On va voir dans deux semaines, on va tout faire pour finir la saison à Wembley", a conclu Tuchel, satisfait de la prestation d'ensemble de son équipe contre Arsenal.