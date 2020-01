Thomas Reilly : Les progrès réalisés par le Maroc le placent en pole position en Afrique

Brillante intervention de l’ambassadeur britannique à Rabat à la CNBC-Africa

25/01/2020

Le Maroc a réalisé d’énormes progrès sur la voie du renforcement de sa stabilité politique et son développement économique, des progrès qui placent le Royaume en pole position sur l’échiquier africain, a indiqué l’ambassadeur britannique à Rabat, Thomas Reilly, dans une interview accordée à la chaîne africaine d’information en continu CNBC-Africa.

«Le Maroc occupe une place importante en Afrique avec des investissements qui positionnent le Royaume comme deuxième plus grand investisseur africain dans le continent», a dit M. Reilly en marge du dialogue des affaires Maroc-Royaume-Uni tenu à Londres, au lendemain du Sommet afro-britannique sur l’investissement.

Le Maroc est parfaitement conscient des grandes opportunités qui existent dans le continent, a-t-il dit, relevant que cette prise de conscience explique en grande partie la forte croissance que le Royaume a pu réaliser durant les dernières années.

Le diplomate a mis l’accent, dans ce contexte, sur l’importante place qu’occupe Casablanca Finance City en tant que hub pour attirer des services financiers et des opportunités d’affaires pour les compagnies disposant d’une stratégie de croissance en Afrique.

D’après l’ambassadeur britannique, rapporte la MAP, le port Tanger-Med est bien parti pour jouer un rôle central dans le cadre des efforts de développement du pays, en renforçant les exportations vers de nombreuses régions dont l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et l’Asie.

Il s’est également attardé sur les pas franchis par le Maroc en matière de développement des énergies renouvelables à travers l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen), qui s’assigne parmi ses objectifs d’exporter le savoir-faire et la technologie de développement des énergies propres vers d’autres pays en Afrique.

Ces progrès montrent que le Maroc dispose d’une vision claire pour saisir les opportunités de développement en Afrique, a-t-il dit.

M. Reilly n’a pas manqué de saluer, dans ce cadre, la vision stratégique développée par le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il s’agit, a-t-il dit, d’une vision impressionnante qui s’étale sur 20 ans et qui repose sur un socle de stabilité solide.

Par rapport à plusieurs autres pays, le Maroc a réussi à préserver et à consolider sa stabilité politique et économique, une réalisation qui suscite, selon le diplomate, «l’envie de plusieurs pays».

Parmi les autres atouts qui distinguent le Maroc, le diplomate a cité une population jeune et bien formée, des infrastructures ultramodernes (aéroports, ports, autoroutes et train à grande vitesse). Ce sont autant d’atouts qui renforcent les perspectives de croissance du pays, a-t-il estimé, rappelant que le Royaume s’est hissé au 53è rang au classement Doing Business de la Banque mondiale.

Et le diplomate de souligner que le Maroc est déterminé à saisir les opportunités qui devront naître après le Brexit.

Les fortes relations que le Maroc entretient avec les pays africains offrent de grandes opportunités pour un partenariat triangulaire (Maroc, Royaume-Uni, Afrique).

Casablanca Finance City est bien positionnée pour accompagner le développement de ce partenariat, a-t-il ajouté, soulignant que la coopération entre deux pays comme le Maroc et le Royaume-Uni est un outil crucial pour donner une forte dynamique à ce partenariat triangulaire.

Le Royaume-Uni est déterminé à renforcer sa position en tant que partenaire de choix pour l’Afrique à travers le développement de partenariats notamment avec le Maroc pour un développement et une prospérité durables, a-t-il dit, soulignant que le Maroc et le Royaume-Uni «ont énormément de choses à offrir au continent africain» dans plusieurs secteurs.