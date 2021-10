"Théâtre et philosophie": Mohammed El Kabbaj explore l'interaction entre l'idée et la scène

28/10/2021

Le nouvel ouvrage "Théâtre et philosophie" du penseur Mohammed El Kabbaj explore les interactions qui ont régi, depuis l’antiquité, lesrapports entre les univers de la philosophie et de la créativité théâtrale. A la fois chercheur en pensée philosophique et en histoire du théâtre, M. El Kabbaj semble bien placé pour rassembler les éléments de cette relation étroite nourrie au fil des siècles des doctrines des philosophes sur la vie et l’existence et les créations des dramaturges, en quête de réponse aux questionnements qui taraudent les êtres humains. Dansson ouvrage de 282 pages, paru aux éditions "DarAbi Regreg", l'homme de lettres juge ''remarquable'' que les philosophes trouvaient, depuis l’époque grecque, et encore aujourd’hui, dans le théâtre et tout ce qui s'y rapporte un sujet de méditation et d’évaluation, de même que les hommes du théâtre puisent dans les travaux des philosophes pour soulever les questions qui préoccupent les sociétés et les individus. Ces rapports et interactions entre philosophie et théâtre, écrit Mohammed El Kabbaj dans la préface de son œuvre, "ont imprégné les créations théâtrales de relents philosophiques à tel point que les professionnels du théâtre ont pris conscience qu’il n’existe pas de théâtre sans fond philosophique. En contrepartie, le théâtre a permis l’extension de la base du public de la philosophie en simplifiant les idées, les concepts et les énigmes". Le penseur a affirmé avoir, dans le cadre de ses recherches, exploré une centaine de livres traitant de cette thématique, dont quatre l’ont amené à sonder le rapport étroit entre philosophie et théâtre. C’est ainsi que la philosophie trouve dans le théâtre un espace pour donner vie aux idées tandis que cet art de la scène s’inspire de la philosophie et transforme ses méditations en situations exprimées par les acteurs sur scène. La relation philosophie/théâtre se manifeste à plusieurs niveaux, d’après l’intellectuel marocain. "Le théâtre est une production complexe. Elle est linguistique, cognitive, littéraire et technique, et elle constitue, par ailleurs, un sujet philosophique par excellence, sans évoquer les origines historiques, rituelles et festives du théâtre", explique-t-il. Emanant tout droit des mondes de la mythologie et du spectacle, le théâtre s’est intéressé aux questions soulevées par les premiers philosophes, en particulier celle liée à l’être. Le théâtre constitue un espace qui donne vie à la philosophie à travers le dialogue sur scène traitant de l’existence, de l'éthique et de l'esthétique, entre autres.