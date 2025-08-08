Théâtre Riad Sultan à Tanger : Un souffle d'art et de créativité au cœur de la médina

08/08/2025

Dans l’écrin chargé d’histoire de la médina de Tanger, le Théâtre Riad Sultan insuffle un vent de renouveau artistique. Alliant patrimoine et modernité, ce lieu unique redonne vie aux ruelles séculaires en devenant un véritable foyer de créativité, d’expression et de transmission culturelle.



Inauguré en 2021 dans le cadre des efforts de réhabilitation et de mise en valeur de la médina de Tanger, ce théâtre de proximité, premier du genre au Maroc, s’est imposé en quelques années comme un haut lieu de création artistique et de rayonnement patrimonial.



Situé dans l'allée menant à la place du Mechouar et à Bab Al Bahr, à proximité du Musée la Kasbah des cultures méditerranéennes et du Musée la Kasbah, espace d'art contemporain, et non loin de l'espace d'exposition de la mémoire d'Ibn Battouta à Borj En-Naâm, l'espace "Riad Sultan", qui faisait partie de "Dar El Makhzen", dont la construction remonte au 17è siècle, représente une expérience théâtrale innovante au Maroc, visant à rendre le théâtre accessible aux jeunes et aux habitants de l'ancienne médina de Tanger.



Doté d’équipements de pointe, l'établissement comprend une salle de spectacle modulable, une théâtrothèque, un studio d’enregistrement, des ateliers créatifs et un café culturel donnant sur un jardin andalou, offrant un espace chaleureux et polyvalent où se mêlent patrimoine et créativité.



Fruit d’un partenariat fructueux entre l’association Bab El Bahr Cinémasrah, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la wilaya de la région, le Conseil régional et la commune de Tanger, "Riad Sultan" constitue aujourd’hui un repère incontournable pour les Tangérois, particulièrement pour les jeunes générations, incarnant une nouvelle vision du théâtre, ancrée dans l’accessibilité, la valorisation du patrimoine et la participation citoyenne à la vie culturelle.



En seulement trois ans d'activité, le Théâtre Riad Sultan a su relever le défi d’une programmation riche et exceptionnelle. Au total, 60 représentations théâtrales, 64 concerts, 37 rencontres culturelles et 3 projections de films ont été organisés, attirant plus de 14.000 spectateurs entre 2022 et 2024, ce qui confirme l’appétence du public tangérois, notamment les jeunes, pour une offre culturelle de qualité.



Dans une déclaration à la MAP, le fondateur et directeur du Théâtre Riad Sultan, Zoubeir Ben Bouchta, a souligné que ce projet a vu le jour grâce au soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), soulignant qu'il a grandement bénéficié de la dynamique transformationnelle impulsée par le programme de réhabilitation et de mise en valeur de la Médina de Tanger, un chantier d'envergure qui s’inscrit en droite ligne avec la vision de SM le Roi Mohammed VI pour la préservation du patrimoine national sous toutes ses formes, au profit des générations montantes et futures.



Le dramaturge tangérois a affirmé que le Théâtre Riad Sultan est bien plus qu’une salle de spectacle, c'est un espace de rencontre, de formation et d’expression libre, un lieu où l’art devient un langage commun pour bâtir un avenir créatif, et surtout un symbole vivant de la dynamique culturelle que connaît la région du Nord, qui incarne la Haute sollicitude qu’accorde SM le Roi Mohammed VI à la culture et à la capitale du Détroit.



Depuis son ouverture, l'espace culturel et artistique Riad Sultan propose chaque mois au public une palette d'événements culturels, dont des rencontres littéraires, des performances théâtrales et des ateliers artistiques, où se mêlent beauté, émotion et créativité, a fait savoir M. Ben Bouchta, notant que l'objectif est d'offrir une programmation riche et variée, en vue de satisfaire tous les goûts.



Du théâtre aux spectacles amazighs et africains, en passant par des hommages à des figures majeures de la littérature et du théâtre, la scène du Riad Sultan célèbre la pluralité culturelle du Maroc et son ancrage régional et international, a-t-il relevé, soulignant que cet espace est ouvert à toutes les franges de la société, ainsi qu'aux artistes et créateurs locaux, nationaux et internationaux.



Au-delà de sa riche programmation, l’établissement se distingue par son engagement en faveur de la formation des jeunes. Trois ateliers permanents: "théâtre et cirque", "danse contemporaine" et "théâtre pour adultes", y sont organisés régulièrement, touchant des dizaines d'enfants et de jeunes Tangérois avides d’expression artistique et de créativité.



"J’ai appris à jouer, à parler devant le public et à renforcer la confiance en soi", a confié avec enthousiasme Safae, 11 ans, l’une des enfants bénéficiaires de l'atelier de "théâtre et cirque" organisé par le Théâtre Riad Sultan, en vue d'éveiller les talents artistiques des plus jeunes et de leur offrir un espace d’expression, d’écoute et de développement personnel, tout en contribuant à l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs et de spectateurs engagés. "Cet atelier nous a permis de nous initier aux techniques du jeu scénique de l’expression corporelle et de stimuler notre créativité", a-t-elle précisé, soulignant qu'il s'agit d'une expérience mémorable pour tous les participants, marquée par la découverte et la joie de créer ensemble.



S’inscrivant en droite ligne avec la vision Royale clairvoyante pour la promotion de la culture comme pilier essentiel du développement humain, territorial et durable, le Théâtre Riad Sultan joue un rôle déterminant dans la revalorisation de l’espace urbain patrimonial, à travers des initiatives audacieuses comme le projet "Tanger F’rja", qui a investi les places publiques de la médina avec des spectacles artistiques en plein air, ou encore la programmation "Première mise en scène", dédiée aux jeunes talents dans le cadre du Festival national du théâtre.



Le Théâtre Riad Sultan s’est également imposé comme un espace de dialogue interculturel. A travers des événements comme le "Printemps du Jacaranda pour le théâtre méditerranéen" ou « Un été africain », cette structure donne à voir la richesse des expressions théâtrales de la Méditerranée et de l’Afrique, tout en favorisant les échanges entre artistes, chercheurs et public.



A travers cette alliance subtile entre patrimoine et création, le Théâtre Riad Sultan illustre avec éclat comment l’art, lorsqu’il s’enracine dans l’histoire et s’ouvre au monde, devient une force vivante au service du développement humain, social et culturel aussi bien à Tanger que dans toute la région.