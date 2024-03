"The mother of all lies" d'Asmaa Al-Moudair au Festival du film arabe de Malmö

25/03/2024

Le long métrage marocain "The mother of all lies" de la réalisatrice Asmaa Al-Moudair est en compétition à la 14ème édition du Festival du film arabe de Malmö (MAFF) en Suède, prévue du 22 au 28 avril prochain, indique-t-on auprès des organisateurs.



La compétition officielle des longs métrages comprend 12 films, dont "The mother of all lies", alors que la compétition des courts métrages comprend 14 films sur un total de 26 films produits par 13 pays arabes dans le cadre de partenariats avec dix pays étrangers.



Cette édition connaîtra la participation des longs métrages "Goodbye Julia" de Mohamed Kordofani (Soudan, Suède, Allemagne, Arabie Saoudite, France, Egypte), "Le fardeau" d’Amr Gamal (Yémen, Soudan, Arabie Saudite), "Derrière les montagnes" de Mohamed Ben Attia (Tunisie, France, Belgique, Italie, Arabie Saoudite, Qatar), "Un garçon si Dieu le veut" d’Amjad Al Rasheed (Jordanie, Arabie Saoudite, Egypte, France, Qatar), "Coursier de nuit" d’Ali Kalthami (Arabie Saoudite) et "Le professeur" de Farah Nabulsi (Royaume-Uni, Palestine, Qatar).



Participent également à cette édition les longs métrages "Un nez et trois yeux" d’Amir Ramses (Egypte), "Messi de Bagdad" de Sahim Omar Khalifa (Belgique, Irak), "Quatre filles" de Kouther Ben Hania (Tunisie, France, Allemagne, Arabie Saoudite), "Sous le ciel de Damas" de Heba Khalid, Talal Derki et Ali Wajih (Danemark, Allemagne, USA, Syrie), "Bye Bye Tibériade" de Lina Soualem (France, Belgique, Qatar, Palestine) ".



Le festival vise, comme d’habitude, à attirer les meilleures et nouvelles productions du cinéma arabe", a déclaré Mohamed Keblawi, fondateur et consultant artistique et commercial du MAFF, assurant que la majorité des films sont des coproductions entre plusieurs pays.



"The Mother of Lies "raconte l’histoire réaliste de la réalisatrice Asmaa, qui se rend chez ses parents à Casablanca pour les aider à déménager dans une autre maison. Alors qu'elle commence à trier toutes les affaires de son enfance, elle trouve une photo qui deviendra le point de départ d'une enquête dans laquelle la réalisatrice s'interroge sur tous les petits mensonges que raconte sa famille et, petit à petit, elle explore les souvenirs de son quartier et de son pays.



"The mother of all lies" a remporté de nombreux prix internationaux prestigieux, dont le prix Etoile d'or au 20e Festival international du film de Marrakech et le Prix de la meilleure réalisation au Festival de Cannes dans la catégorie Un Certain Regard.



Le Festival du film arabe de Malmö, considéré depuis 2011 comme l'une des plateformes les plus importantes du cinéma arabe en Europe, vise à promouvoir la diversité et la tolérance à travers le septième art en reliant les pays nordiques et le monde arabe.



Le festival vise également à stimuler les opportunités de coopération, de coproduction et de distribution, en réunissant producteurs, fonds de soutien et distributeurs de films lors de séminaires, d'ateliers et de débats.