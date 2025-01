« The Times » : Le Marocain Hamza Igamane, "une star" en pleine ascension

08/01/2025

L'attaquant Hamza Igamane s'impose comme un "joyau" en pleine ascension avec les Rangers, a écrit lundi le quotidien britannique "The Times", au lendemain d'une performance spectaculaire du Marocain, auteur d'un hat-trick face à Hibernian (3-3) pour le compte de la 22e journée du championnat écossais de football. Le joueur, qui a déjà porté les couleurs de la sélection marocaine olympique, a signé "un triplé parfait et une performance individuelle qui a martyrisé la défense des Hibs", a souligné le journal.



Tout en rappelant que l'avant-centre avait signé un doublé au bout de 18 minutes seulement, la publication a salué le rôle défensif de la pépite marocaine, qui a appliqué une pression constante sur la défense adverse. Les Rangers possèdent un "joyau", a affirmé le grand tirage, précisant que les chiffres du jeune joueur de 22 ans ne cessent de croître, avec 10 buts lors de ses 11 derniers matches et 11 sur l'ensemble de la saison.



Igamane est un talent "en pleine ascension" doté "de force, de vitesse et d'une large palette de finitions", puisqu'il a marqué du gauche, puis de la tête et ensuite du droit face à Hibernian, a soutenu "The Times", qui a repris à son compte l'éloge de l'entraîneur des Rangers à propos de sa jeune star.



"Il est vrai qu'au début de la saison, on m'a posé beaucoup de questions sur les raisons de ce transfert et c'est une bonne chose que les gens comprennent maintenant pourquoi", a déclaré Philippe Clément. "Il a fait des pas de géant ces trois ou quatre derniers mois : techniquement, tactiquement bien sûr, et encore plus physiquement", a analysé le technicien.