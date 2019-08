The Mask : Un reboot au féminin en préparation

19/08/2019 Libé

Et si, 25 ans après avoir été jeté d'un pont par Stanley Ipckiss (Jim Carrey), le terrible Mask refaisait surface pour atterrir entre les mains d'une héroïne ? Alors que la comédie déjantée de Chuck Russell fêtait récemment son anniversaire, le créateur du comic-book original et producteur du film a en effet déclaré dans une interview pour Forbes qu'il avait encore quelques projets pour son masque vert.

Un artefact ancestral qui - comme le savent parfaitement les fans du premier film - offrait à son porteur des pouvoirs sans limites (lui permettant notamment de faire danser la salsa à un escadron de police, de transformer un ballon en mitrailleuse ou de braquer une banque en 3 secondes chrono), et que Mike Richardson souhaiterait désormais confier à une actrice dont il n'a pas encore dévoilé le nom : "J'aimerais voir une comédienne à l'humour physique dans le rôle," a-t-il ainsi expliqué au micro de Forbes. "J'ai quelqu'un en tête, mais je ne dirai pas son nom. Nous allons devoir être très convaincants pour la persuader, mais nous verrons bien... On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Nous avons quelques idées."

A supposer que l'actrice en question accepte la proposition, nous pourrions bientôt voir un nouveau long métrage dédié au Mask, suffisamment réussi (on l'espère) pour faire oublier aux fans le très bancal Fils du Mask de 2005. Quant à la thématique abordée dans ce nouveau projet, elle semble rester très proche de l'original : "J'aimerais que ça soit un autre film de personnage, à propos de quelqu'un qui se retrouve confronté au pouvoir absolu," poursuit en effet Mike Richardson, toujours pour Forbes. "Stan Lee disait qu''un grand pouvoir impliquait de grandes responsabilités', mais je préfère utiliser un proverbe plus ancien selon lequel 'le pouvoir absolu corrompt de manière absolue'."