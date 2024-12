"The Best-Onze Masculin de la FIFA": Bouno, Hakimi et Rahimi parmi les nommés

01/12/2024

Les internationaux marocains, Yassine Bouno, Achraf Hakimi et Soufiane Rahimi figurent parmi les joueurs nommés dans "The Best-Onze Masculin de la FIFA-2024", a annoncé, vendredi, l'instance faîtière du football mondial sur son site officiel.



Yassine Bouno a été sacré champion d'Arabie Saoudite avec Al Hilal Saoudien, Achraf Ahkimi a remporté le championnat de France avec le Paris Saint-Germain, alors que Soufiane Rahimi s'est adjugé la Ligue des Champions d'Asie avec Al-Aïn, dont il a été sacré meilleur buteur.



Hakimi et Rahimi ont également décroché la médaille de bronze avec la sélection nationale aux Jeux Olympiques (Paris-2024). Parmi les joueurs africains en lice pour figurer dans le Onze de la FIFA, on retrouve notamment les attaquants gabonais et nigérian Pierre-Emerick Aubameyang et Ademola Lookman et le portier sud-africain Ronwen Williams.



Les prix The Best-Onze de la FIFA masculin et féminin récompensent les meilleur(e)s joueurs et joueuses du monde à leurs postes respectifs. Les joueurs et joueuses ont été nommé(e)s selon leurs performances entre le 21 août 2023 et le 10 août 2024.

Divers

Futsal



La sélection marocaine masculine de futsal disputera deux matches amicaux face à la Lettonie, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Ces deux rencontres, prévues les 13 et 15 décembre prochain à la salle couverte du Complexe Mohammed VI de football à Salé, auront lieu, dans l'ordre, à 19h00 et 17h00, précise la même source.

La sélection marocaine de futsal avait participé au Mondial de la discipline tenu du 14 septembre au 6 octobre derniers en Ouzbékistan.

Les Lions de l'Atlas avaient été éliminés en quart de finale par le Brésil (3-1).



Election



Le président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, Hamid El Aouni, a été élu, samedi, 2è vice-président de la Fédération mondiale de football pour amputés, à l'issue d'un Congrès tenu par visioconférence.

Lors de ce Congrès, il a été également procédé à l'élection des membres du bureau exécutif pour le mandat 2025-2028, dont la présidence a été confiée au Polonais Mateuzs Widlak.

M. El Aouni avait occupé le poste de vice-président du Comité paralympique africain pour deux mandats (2012-2017) et (2017-2021).