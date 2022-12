The Atlantic magazine La joie du Maroc

18/12/2022

Dans un article intitulé "la joie du Maroc", le magazine américain “The Atlantic” souligne que la sélection marocaine a certes perdu la demi-finale de la coupe du monde de football au Qatar, mais elle a marqué l'histoire de ses empreintes.



“Le Maroc est désormais le premier pays arabe et africain à atteindre le dernier carré” de la compétition reine du football mondial, indique l’auteur de l’article Clint Smith, relevant que le Maroc a apporté de la joie au tournoi ainsi qu’aux régions, cultures et diasporas que représentent ses joueurs.



La publication américaine basée à Boston dans l’Etat du Massachusetts rappelle que durant la dernière coupe du monde, aucune équipe africaine n'a réussi à se qualifier de la phase de groupes, et aucune autre sélection africaine dans l'histoire n'est parvenue à avancer aussi loin dans la compétition, notant que le Maroc disposait de ce qu'il fallait pour viser très haut.



Même lors du match de la demi-finale perdu face à la France, les Marocains étaient les meilleurs et les plus menaçants, indique l’auteur de l’article, ajoutant qu’à travers la compétition, les Lions de l’Atlas ont joué avec le cœur, la passion et la créativité, en s'imposant au passage face à de grandes équipes de la planète foot.