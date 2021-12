Textile & habillement: Le CBI lance un programme pour promouvoir le "Made in Morocco" en Europe

19/12/2021

Le Centre néerlandais pour la promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI) a lancé, récemment à Casablanca, le "CBI-Morocco Apparel & Textiles Program: 2021-2026" pour promouvoir l’exportation du "Made in Morocco" dans les domaines du textile et de l’habillement.



Ce nouveau programme, initié par le gouvernement des Pays-Bas en collaboration avec les acteurs des secteurs marocains du textile et de l’habillement, a pour vocation d'apporter un appui aux TPME nationales pour la conquête de nouveaux marchés européens. Il intervient dans l’esprit d’initier, renforcer et conforter le positionnement du “Made in Morocco” via un programme unique en son genre, portant sur l’accompagnement de quelque 35 entreprises de textile marocaines à pénétrer de nouveaux marchés d’Europe du Nord et centrale.



Cet accompagnement portera notamment sur les volets des ressources humaines, des moyens de production et de l’écologie, pour concerner l’ensemble des aspects de fonctionnement des entreprises lauréates dont certaines s'apprêtent à aller pour la première fois vers le marché européen. Sur le plan national, il s’agira de créer de nouveaux postes d’emploi et de renforcer durablement le chiffre d’affaires à l’export de ces entreprises vers ces nouvelles régions porteuses de potentiel de croissance.



Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur du programme, Saad Hamoumi, a indiqué que ce projet vise à fournir une assistance à près de 35 TPME marocaines à exporter vers de nouveaux marchés européens, en dehors de l’Espagne et de la France où elles sont déjà implantées.



Le programme se distingue par ses objectifs opérationnels comme l’augmentation du CA et la création de nouveaux emplois, a noté M. Hamoumi, également président du cabinet Harvard Consulting, adjudicataire de l’appel d’offres lancé par l’organisme néerlandais CBI, affirmant que l’ensemble des acteurs de l'écosystème marocain dans le domaine du textile et de l’habillement y seront impliqués. Les ambitions du programme tendent également à amener ces entreprises à rehausser leur standard pour s’aligner à ces nouveaux marchés, notamment sur le plan de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), et les sensibiliser à adhérer aux nouvelles normes internationales en la matière, a-t-il ajouté.



"Ce programme de soutien de la part du gouvernement néerlandais tend à accompagner l’effort national en la matière afin de capter des parts de marché dans les pays d’Europe du Nord”, a, de son côté, fait savoir la directrice générale de l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement (AMITH) Fatima-Zohra Alaoui.



Cet accompagnement permettra aux TPME bénéficiaires de se mettre à niveau et répondre aux attentes et aux exigences des clients de ces nouveaux marchés et en parallèle accompagner les efforts de l’AMITH et des organismes publics à mieux faire connaître l’offre marocaine à l’aune du lancement par le secteur du nouveau label baptisé “Dayem Morocco”, a conclu Mme Alaoui.