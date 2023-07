Textile : Le Maroc ambitionne de porter les exportations à 50 MMDH

05/07/2023

Le Maroc ambitionne d'augmenter les exportations du textile à 50 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



En réponse à une question orale sur "l'avenir du secteur du textile" posée par le Groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI), M. Mezzour a souligné que les exportations du textile ont atteint 44 MMDH en 2022, soit un niveau historique par rapport à l'année 2018 (36 MMDH).



Le secteur du textile, qui compte 1.600 entreprises, a réalisé un chiffre d'affaires de 60 MMDH en 2022, a-t-il poursuivi, précisant que 173 projets d'investissement sont actuellement en cours pour améliorer l'intégration du secteur et le rendre conforme aux exigences des marchés mondiaux.



Sur "la mise en œuvre du programme d'appui aux primo-exportateurs", M. Mezzour a fait savoir que chaque année un groupe de primo-entrepreneurs bénéficie d'un accompagnement sur mesure, à travers un soutien de l'Etat.



Le ministre a par ailleurs révélé que le gouvernement est en train d'élaborer un nouveau programme "Tasdircom", qui accompagnera non seulement les primo-entrepreneurs, mais aussi "toutes les catégories d'exportateurs pour renforcer la capacité d'exportation à environ 120 MMDH".