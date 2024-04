Tétouan à l’heure du Festival du cinéma méditerranéen

29/04/2024

La 29ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT), placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, s'est ouverte, samedi soir au Cinéma Español, en présence d'un parterre de stars du pourtour méditerranéen.



La cérémonie d'ouverture de cet événement, organisé par la Fondation du festival, en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication et le Centre cinématographique marocain, a été marquée par un hommage rendu à l'actrice turque, Vildan Atasever, et à l'une des actrices italiennes les plus influentes de la scène contemporaine, Isabella Ragonese.



Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Tétouan, Abderrazzak Mansouri, du secrétaire général du département de la communication, Abdelaziz Boujdaini, et de l'ambassadeur de Turquie au Maroc, ainsi que de plusieurs responsables régionaux et locaux, a été ponctuée également par la projection du documentaire "Les Filles d'Olfa" de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, nommé dans la catégorie du meilleur documentaire aux Oscars 2024.



A cette occasion, le jury de la compétition officielle des longs métrages a été présenté, présidé par le réalisateur palestinien Elia Suleiman, et composé de l'actrice française Guslagie Malanda, la scénariste et réalisatrice italienne Silvia Scola, le réalisateur et scénariste roumain Radu Mihăileanu, ainsi que de la réalisatrice franco-marocaine Simon Bitton.



Quant au jury de la critique, qui porte le nom de l'écrivain, scénariste et critique feu Mustapha El Mesnaoui, il est composé de la journaliste tunisienne Chadia Khdir, du critique et universitaire marocain Rachid Naïm, ainsi que du journaliste espagnol Francisco Griñán.



Il est à rappeler que la sélection des films en lice pour cette édition comprend "Disco Boy" de l’Italien Giacomo Abbruzzese, "La Bella estate" (Le bel été) de l’Italienne Laura Luchetti, "Fonissa" de la Grecque Eva Nathena, "Mujeres" (Femmes) de l’Espagnole Marta Lallana, "D’Abdul à Leïla" de Leïla Albayati, "Pure unkown" (Pur inconnu) des réalisateurs italiens Mattia Colombo et Valentina Cocogna, ainsi que "Journal intime" du Marocain Mohamed Chrif Tribak.



Parmi les longs-métrages sélectionnés figurent également "O Corno, une histoire de femmes" de l’Espagnole Jaione Camborda, "Mon père n’est pas mort" du Marocain Adil El Fadili, "A house in Jérusalem" (Une maison à Jérusalem) du Palestinien Muayad Alayan, "The reeds" (Les roseaux) du Turc Cemil Agacikoglu et "Faruk" du Turc Asli OZge.



La rubrique "Coup de cœur" comprend des films qui se distinguent par leur créativité, tels que "Bye Bye Tibériade" de Lina Soualem, "Animalia" de Sofia Alaoui, "Il reste demain" de Paola Cortellisi, "Matria" d’Alvaro Gago, "Au revoir Julia" de Mohamed Kordofani et "Moi, capitaine" de l'Italien Matteo Garrone.



Le programme du festival, qui se poursuivra jusqu'au 4 mai, propose également des rencontres sous les thèmes "Le cinéma marocain: aujourd'hui nouveaux souffles, nouvelles trajectoires" et "À l’épreuve d’Eric Rohmer?", réunissant chercheurs, académiciens, critiques, réalisateurs et acteurs.



Suite au succès de l'édition précédente, les ateliers de Tétouan seront organisés pour soutenir les films de fiction et documentaires en cours de développement, présentés par des jeunes porteurs de projets issus des pays du pourtour méditerranéen.

Il convient de noter que dans le cadre des ateliers de Tétouan, sur les 150 propositions reçues, seuls 12 projets ont été sélectionnés.