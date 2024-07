Tétouan à l'heure du Festival des poètes marocains

La 5ème édition du Festival des poètes marocains s'est ouverte, samedi dernier au Cinéma Espagnol, avec une cérémonie combinant poésie, théâtre et musique.



Dans une allocution lue en son nom lors de la cérémonie d'ouverture de cet événement, organisé par la Maison de la poésie de Tétouan, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a salué la profondeur du partenariat entre le ministère et le département de la culture au gouvernement de Sharjah, ce qui est confirmé par le travail de la Maison de la poésie et les programmes qu'elle propose.



Pour sa part, le chef du département de la culture de Sharjah, Abdullah Al Owais, a affirmé que la Maison de la poésie de Tétouan s'est engagée à faire rayonner la beauté de la poésie tout au long de l'année, ce qui a été rendu possible grâce aux efforts sincères et à la coopération exemplaire entre le département de la culture de Sharjah et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, soulignant que cette collaboration reflète la profondeur des relations fraternelles entre les Émirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc, sous le leadership clairvoyant des dirigeants des deux pays.



Cette cérémonie a été marquée par un vibrant hommage rendu au poète et ancien ministre de la Culture et de la Communication, Mohammed Achaâri, qui a reçu le trophée de la Colombe blanche.



A cette occasion, M. Achaâri a affirmé que "cet hommage est une reconnaissance de notre droit à la vie et à l'émancipation", relevant que la langue de la poésie est un lien vital avec la diversité linguistique et émotionnelle, de l'océan au Golfe, et un héritage poétique ancré dans les premiers poèmes et les voix des innovateurs et des libérateurs de l'imagination.



L'administration du festival a ainsi dévoilé les noms des gagnants du Prix du premier recueil de poésie pour les jeunes poètes. Le jury de ce concours est présidé par le poète Yassine Adnane et composé des poètes Khadija Saïdi et Mohammed Aziz Al Husseini.



A cet égard, M. Adnane a souligné que les membres du jury ont veillé à présenter "des œuvres qui apportent de l'espoir pour une future poésie marocaine, et des recueils promettant de poursuivre le voyage de la poésie marocaine, qui ne cesse de se renouveler et de se diversifier grâce à ses créateurs, à travers les générations et les époques".



Le premier prix a été décerné au jeune poète Abdessamad Ajouaou pour son recueil "Des étoiles pour moi et toi", tandis que les 2ème et 3ème prix sont revenus au poète Mohammed Achraf Chaoui pour son recueil "À la marge, je jette mon visage", et à la jeune poétesse Leila El Khamlichi pour son recueil "La femme au manteau violet".



La mention spéciale du jury a été, quant à elle, décernée au jeune poète Ayoub Daoud pour son recueil "Perdu dans les ténèbres des horreurs" et au poète Salman Al-Hassani pour son recueil "La dernière chose dite par Sindibad".



La soirée s'est clôturée avec une performance musicale donnée par l'artiste libanaise Jahida Wehbe, accompagnée de l'orchestre Ibdaa de musique arabe, sous la direction d'Elias Al-Husseini, suivie de la présentation de la pièce de théâtre "Jaw Jab" par la troupe du Théâtre national.

Bouillon de culture

Kanye West



Le rappeur américain Kanye West, à l'origine de polémiques à répétition aux Etats-Unis, se trouve à Moscou pour une visite d'ordre privé, ont rapporté dimanche les médias russes.

Les musiciens occidentaux évitent pour la plupart la Russie depuis le début de l'offensive en Ukraine en février 2022, qui a conduit à une pluie de sanctions à l'encontre de Moscou et une grave crise dans les relations avec les Occidentaux.



"Kanye West est à Moscou ! C'est une excellente nouvelle, il est au coeur de la capitale", a annoncé la productrice Iana Roudkovskaïa, citée par l'agence de presse publique Tass.

Ksenia Sobtchak, figure du monde médiatique et culturel russe, a publié sur Telegram une courte vidéo qui montre, selon elle, le rappeur américain sur le toit du célèbre centre commercial GOUM, en train d'observer la Place Rouge.



Selon elle, Kanye West est à Moscou pour "célébrer le quarantième anniversaire de son ami Gosha Rubchinskiy", un styliste russe en vogue.

Une foule d'une centaine de fans était présente malgré la chaleur devant l'hôtel Four Seasons, dans le centre de Moscou, pour espérer apercevoir le rappeur, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Tout le monde attend Kanye West, et tout le monde espère obtenir des selfies ou des autographes", a déclaré Alexandre, un jeune Russe de 18 ans, pour qui le rappeur est une "légende".



Kanye West, qui a exprimé par le passé son admiration pour le président russe Vladimir Poutine, a provoqué la controverse dans son pays après avoir notamment fait l'éloge d'Adolf Hitler.

L'artiste, également connu pour sa marque de mode Yeezy, est devenu un paria du show-business depuis qu'il a multiplié les propos antisémites en 2022. Plusieurs marques comme Adidas, Gap et Balenciaga ont coupé les ponts avec lui.