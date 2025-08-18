Tétouan : Les enfants maqdessis découvrent l’histoire de la première mission éducative marocaine en Palestine

18/08/2025

Les enfants d’Al-Qods participant à la 16ème édition des colonies de vacances baptisée "Harat Al Maghariba", ont effectué samedi une visite à la ville de Tétouan afin de découvrir l’expérience de la première mission éducative marocaine envoyée à l’école An-Najah de Naplouse (Palestine) en 1928.



À cette occasion, des images de cette mission ont été présentées aux enfants maqdessis au moyen d’un écran interactif installé à l’École des métiers et des arts nationaux de Tétouan.

Cette présentation visait à reconstituer le voyage de ces étudiants marocains en Palestine et à mettre en lumière son impact sur les relations entre les deux peuples frères, à travers des récits oraux et documentés.



Organisée par l’Association Tétouan Asmir, en partenariat avec la Fondation Mohamed Daoud pour l’histoire et la culture et en coordination avec la Direction provinciale de la Culture de Tétouan, cette initiative illustre la présence marocaine en Palestine et reflète la portée symbolique du nom "Harat Al Maghariba" attribué à cette édition de la colonie de vacances des enfants de la ville sainte.



À la fin des années 1920 et au début des années 1930, des élèves originaires de Tétouan et d’autres villes marocaines avaient entrepris le voyage vers l’école An-Najah à Naplouse pour y poursuivre leurs études, un projet éducatif initié par l’un des principaux pionniers du mouvement national au nord du Maroc, le Hajj Abdessalam Bennouna (1888–1935).



La première mission marocaine était envoyée à Naplouse en 1928. Beaucoup de ceux qui y ont reçu leur formation ont laissé, après l’indépendance du Maroc, une empreinte remarquable dans les domaines politique, culturel et médiatique.



Dans le cadre du programme des colonies, les enfants d’Al-Qods ont également sillonné les ruelles de la médina de Tétouan, découvrant l’authenticité de son architecture traditionnelle, la richesse de son artisanat et le savoir-faire de ses artisans.



Ils ont pu ressentir, à travers l’accueil chaleureux qui leur a été réservé, la place particulière qu’occupe la Palestine dans le cœur des Marocains et l’attachement indéfectible de ces derniers à la ville sainte.



Les colonies de vacances des enfants maqdessis, qui se poursuit jusqu’au 26 août avec la participation de 50 filles et garçons de la ville sainte, a été officiellement inauguré le 12 août à Tanger avec l’activité de "l’école d’été", organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit d’enfants marocains et palestiniens, autour du thème "Faisons des jeux électroniques un outil d’éducation, d’apprentissage et de divertissement".