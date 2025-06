Tétouan: L’ONEE renforce et sécurise l’alimentation en eau potable de la ville et de sa zone côtière

24/06/2025

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a mis en service un important projet de transfert d’eau potable entre la ville de Tétouan et sa zone côtière.



Ce transfert assurera le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable des villes de Tétouan, Martil, M’Diq, Fnideq et des localités avoisinantes à partir du barrage Charif Al Idrissi, indique un communiqué de l'Office.



D’un coût de 182 millions de dirhams, financé par l’ONEE à travers un prêt auprès du Fonds saoudien de développement, ce projet consiste principalement en la réalisation d’une conduite de transfert en acier protégé de diamètre 1.200 mm sur une longueur de près de 18 km permettant de véhiculer un débit de 110.000 mètres cubes par jour.



Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI) 2020-2027, dont la convention a été signée le 13 janvier 2020 devant SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, contribuera à l’amélioration des conditions de vie d’une population d’environ 740.000 habitants et au développement des activités socioéconomiques de la région.