Tétouan: Examen du contrat-type régissant la relation entre les parents et les écoles privées

27/05/2024

L'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a organisé, vendredi à Tétouan, une rencontre consacrée à l'examen du contrat-type régissant la relation entre les parents et les établissements d'enseignement privé.



Cette rencontre, présidée par le directeur de l'AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Aouaj, s'est déroulée en présence des représentants des établissements privé au sein du conseil d'administration de l'Académie, et de la commission permanente conjointe entre le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports et les instances représentant l'enseignement privé, ainsi que des associations des parents d'élèves.



Les discussions ont principalement porté sur la nature des relations institutionnelles entre les parents et les écoles privées à tous les niveaux, a indiqué un communiqué de l'Académie.



Dans ce sens, M. Aouaj a mis l'accent sur l'importance de cet accord dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement privé, soulignant son rôle en tant que partenaire de l'enseignement public et composante essentielle de l'école marocaine.



Il a également insisté sur la nécessité de placer l'intérêt supérieur des élèves au cœur des préoccupations.



Pour leur part, les représentants des établissements d'enseignement privé ont salué cette initiative de communication qui se veut une opportunité de débat et d'échange d'idées sur la mise en œuvre du contrat type régissant la relation entre les parents et les établissements d'enseignement privé.



Dans cette optique, un membre de la commission permanente entre le ministère et les instances représentant les établissements d'enseignement privé a exposé les détails du contrat type, ouvrant le débat sur ce document de référence.



Selon le communiqué, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, et de la dynamique de transformation globale entreprise par le système éducatif, à travers les projets de la Feuille de route 2022-2026, pour une école publique de qualité pour tous.



Les conclusions de cette rencontre seront partagées avec les différents acteurs du secteur pour en tirer les meilleurs enseignements.