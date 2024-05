Tétouan: Atelier de formation sur la régularisation des constructions non réglementaires

04/05/2024

Un atelier de formation sur les procédures de régularisation des constructions non réglementaires a été organisé, vendredi à Tétouan, au profit des acteurs du secteur de l'urbanisme.



Initié par l'Agence urbaine de Tétouan, cet atelier vise à évaluer les résultats obtenus et les réalisations engrangées depuis l'entrée en vigueur, en mai 2023, du décret n°2.23.103 relatif à l'octroi de permis de régularisation des constructions non réglementaires, en impliquant les différentes parties prenantes.



S’exprimant à cette occasion, la directrice de l'Agence urbaine de Tétouan, Nisrine El Alami, a mis l'accent sur le cadre général de cet atelier et les efforts du ministère de tutelle pour mettre en oeuvre les dispositions de ce décret, à travers la publication d'un guide des bonnes pratiques pour la régularisation des constructions non réglementaires et l'accompagnement continu des agences urbaines dans ce domaine.



Les cadres de l'Agence ont, pour leur part, exposé les aspects juridiques et techniques de la régularisation des constructions non réglementaires, en rappelant le cadre juridique de ce projet, ses objectifs généraux, les étapes de dépôt de demande de régularisation, l'identification des cas éligibles à la régularisation, en plus de la présentation du bilan d'action de la première année de l'Agence.



À l'issue de discussions approfondies, les participants à l'atelier ont formulé plusieurs recommandations, notamment la diffusion du guide émis par le ministère de tutelle sur les bonnes pratiques en matière de régularisation des constructions non réglementaires, l’organisation de réunions de sensibilisation avec les autres parties prenantes, telles que les collectivités territoriales et le Centre régional d'investissement (CRI), et la sensibilisation des citoyens en les encourageant à déposer leurs dossiers de régularisation,en plus de travailler de manière active avec les cellules chargées de l'étude préliminaire et de la ré-étude des projets de régularisation au sein de l'Agence urbaine de Tétouan.



Cet atelier a connu la participation de l'inspecteur régional de l'urbanisme, de l'ingénierie et de l'aménagement du territoire, du président et des membres du bureau de l'ordre régional des architectes de Tétouan, de responsables et cadres des divisions de l'urbanisme et de l'environnement au sein de la wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que des divisions de l'urbanisme des provinces de Tétouan et de Chefchaouen, et de la préfecture de M'diq-Fnideq.