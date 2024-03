Test angolais pour rassurer et faire oublier la déconvenue de la CAN ivoirienne

21/03/2024

L’après CAN débutera ce soir (22h00) pour le Onze national qui affrontera, en amical au Grand stade d’Agadir, son homologue angolais. Un match test qui revêt toute son importance pour l’équipe du Maroc, nouvelle version après l’arrivée de bon nombre de nouveaux joueurs ainsi que de quelques revenants.



Le Onze national, qui se trouvait depuis lundi dernier au Complexe national Mohammed VI de football, devait regagner hier la capitale du Souss, sachant que mercredi, deux séances d’entraînement ont été tenues en présence de tous les joueurs dont les néophytes qui se sentent dans leur élément.



Cela se traduit dans leurs déclarations, c’est le cas notamment du sociétaire du Real Madrid Brahim Diaz qui s’est dit « immensément honoré » de rejoindre les Lions de l’Atlas, auteurs de la meilleure performance dans l’histoire du football national après avoir atteint le stade des demi-finales au Mondial FIFA 2022 au Qatar.



«Défendre les couleurs de l'équipe du Maroc est un grand honneur. Je suis fier de faire partie de la liste retenue par le sélectionneur national Walid Regragui, qui comprend des joueurs de classe mondiale », a-t-il déclaré à la presse avant d’ajouter que « son ambition est de s’illustrer avec les Lions de l’Atlas lors des prochaines échéances ».



Sentiment partagé également par l’ensemble des joueurs qui piaffent d’impatience d’entamer cette nouvelle campagne qui commencera ce soir par ce match amical contre l’Angola qui devra permettre au staff technique de voir à l’œuvre son groupe et de tester des schémas de jeu en perspective des prochaines sorties à caractère officiel.



Mais bien avant ces dates prévues l’été prochain (éliminatoires du Mondial 2026), l’équipe nationale aura à jouer un deuxième match amical le 26 courant, toujours au Grand stade d’Agadir, contre la sélection mauritanienne, révélation de la toute dernière CAN ivoirienne en parvenant à franchir le cap du tour inaugural.



Deux matches pour égayer ces deux soirées ramadanesques qui ne manqueront certainement pas de drainer un grand nombre de spectateurs, enchantés de voir de près une constellation d’internationaux de premier ordre prêts à se donner à fond tant les places ne sont pas gagnées d’avance. Une concurrence loyale ne peut faire que du bien au Onze marocain dont, outre la qualification à la Coupe du monde 2026, le grand challenge reste la consécration à la CAN 2025 à la maison.



M.Bouarab



Epreuve ukrainienne pour les U23

L’équipe nationale U23 donnera la réplique, ce soir à partir de 18 heures à Antalya en Turquie, à la sélection ukrainienne en match amical entrant dans le cadre de la préparation des deux sélections pour le tournoi de football des JO Paris 2024, sachant qu’elles évolueront dans le même groupe lors des Olympiades.

En plus de ce match, les poulains de Tarik Sektioui disputeront mardi prochain un second match amical contre le Pays de Galle.