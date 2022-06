Test américain pour le Onze national

01/06/2022

Le Onze national affrontera ce jeudi à 00h30 son homologue américain au TQLS tadium à Cincinnati dans l’Etat de l’Ohio. Un match amical entre deux adversaires qualifiés au Mondial qatari et qui, de parle passé,s’étaient déjà affrontés à trois reprises, oppositions toutes remportées parla sélection marocaine. Un match test de grande importance pour l’EN qui survient à quelques jours de l’entame des éliminatoires de la CAN 2023 dont les phases finales auront lieu en Côte d’Ivoire. L’importance de cette confrontation réside notamment dans le fait que l’équipe américaine reste un excellent sparring-partner pour s’adapter au jeu de la sélection canadienne, prochain adversaire de l’EN en Coupe du monde, sachant que la poule compte aussi la Belgique et la Croatie. Après ce match, qui sera certainement suivi par un grand nombre de supporteurs de la communauté marocaine établie aux Etats-Unis, l’équipe nationale regagnera sur le champ le pays pour poursuivre son stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora en perspective de ses deux premiers matches des éliminatoires de la Coupe d’Afrique. Le Onze national entamera les éliminatoires de la CAN 2023, le 9 juin en accueillant pour le compte de la 1ère journée l’Afrique du Sud. Le second match est programmé quatre jours plus tard, le 13 dudit mois, contre le Liberia qui, faute de stade homologué à Monrovia, a opté pour le Complexe Mohammed V de Casablanca.