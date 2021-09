"Terre de mon pays" , une œuvre riche en symboles

05/09/2021

Ainsi, pour parachever cette œuvre, Abdelfattah Bellali a dû explorer en long et en large les douze régions du Maroc, pour récupérer, des lieux les plus emblématiques du Royaume, une poignée de terres nécessaires à la composition de l’œuvre.

Pour ce faire, et en vue de réaliser son œuvre, il a fallu à l’artiste qu’il entreprenne un voyage de quatre mois, à travers toutes les régions du Maroc, car les terres nécessaires à la réalisation de cette œuvre ne se limitent pas à un seul lieu.

Selon Abdelfattah Bellali, cette idée émane d’une jubilation procurée par ce mémorable événement, à la fois légitime et historique.

Festival

Dans le cadre d'une résidence artistique et pour un show inédit, le Festival portugais "Siete Soles Siete Lunas" a accueilli, pour la 3ème fois, la talentueuse chanteuse marocaine Soukaina Fahsi. Soukaina, qui représente le Maroc parmi d'autres pays, à savoir la France, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, entre autres, présentera un mélange acoustique de ses chansons à succès et invitera le publie à travers sa musique à une balade pour découvrir des œuvres issues du patrimoine marocain, dont Qassida et Joudia, avec, en bonus, une chanson traditionnelle portugaise.